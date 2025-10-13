Ревнивый 14-летний подросток зарезал двух человек в Иркутской области

Двойное убийство совершено в Иркутской области, по подозрению в совершении преступления задержан 14-летний подросток. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

По данным следствия, в воскресенье, 12 октября, в подъезде многоквартирного жилого дома в городе Шелехове парень во время ссоры со своей сверстницей ударил девочку ножом, а затем пырнул соседку, которая попыталась заступиться за жертву. Обе раненые умерли в больнице.

— В настоящее время следователи проводят все необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — говорится в сообщении Следственного комитета.

По информации SHOT, причиной нападения на девочку стала ревность. Её соседке, пытавшейся отнять нож у нападавшего, было 23 года.

Подростка сумел задержать мужчина, вышедший в подъезд из квартиры.