Суббота, 7 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Ревнивец зарезал сожительницу в торговом павильоне, дело передано в суд

7info
Изображение PublicDomainPictures с сайта Pixabay

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, зарезавшего сожительницу. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 15 февраля 2023 года. Обвиняемый пришел к сожительнице в торговый павильон на территории базы по улице М.Чесноковской в городе Свободном. В порыве ревности мужчина нанёс женщине-продавцу множественные колото-резаные ранения. От полученных ран пострадавшая скончалась.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Обвиняемый неоднократно судим за хищения и причинение вреда здоровью другим гражданам

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах