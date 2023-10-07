Ревнивец зарезал сожительницу в торговом павильоне, дело передано в суд

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины, зарезавшего сожительницу. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 15 февраля 2023 года. Обвиняемый пришел к сожительнице в торговый павильон на территории базы по улице М.Чесноковской в городе Свободном. В порыве ревности мужчина нанёс женщине-продавцу множественные колото-резаные ранения. От полученных ран пострадавшая скончалась.

Уголовное дело следователи возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Обвиняемый неоднократно судим за хищения и причинение вреда здоровью другим гражданам

Прокурор утвердил обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.