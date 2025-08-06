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Новости России

Ревнивая женщина пыталась заживо сжечь соперницу в машине в Петербурге

Алексей Самохин
Фото: t.me/gsuskrf_spb

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по городу, инцидент произошёл вечером 5 августа в поселке Парголово на улице Первого Мая.

По версии следствия, подозреваемая, действуя из ревности, подожгла автомобиль, в котором находилась её знакомая. Женщина облила салон машины горючей жидкостью и подожгла, в результате чего потерпевшая получила серьёзные ожоги. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ей удалось выжить.

Пострадавшая получила ожоги до 80% поверхности тела, особенно сильно пострадала область головы — волосы полностью выгорели. Об этом сообщает телеграм-канал MASH на Мойке.

Злоумышленница задержана в соответствии со ст. 91–92 УПК РФ. В её отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом).

По информации источников, подозреваемая приревновала своего мужа к другой женщине и решила таким образом устранить соперницу.

Пострадавшая находится в реанимации, за её жизнь борются врачи.

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