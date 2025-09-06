Ретроградный Уран с 6 сентября: судьбоносное время для трёх знаков Зодиака

Ретроградный Уран — одно из самых сильных и противоречивых явлений в астрологии. Этот период станет особенно судьбоносным для трёх знаков Зодиака.

Ретроград начнётся 6 сентября 2025 года, совпав с лунным затмением, и продлится до 4 февраля 2026 года.

Период обещает множество перемен, ведь Уран сам по себе — планета революций и неожиданных событий. Дополнительные сюрпризы принесёт знак Близнецов, где начнётся обратное движение.

Изменения почувствуют все, но для некоторых знаков ретроградность окажется особенно острой и поставит их на перекрёсток судьбы. Подробнее рассказывает шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Близнецы

Так как ретроград Урана стартует именно в вашем знаке, неудивительно, что Близнецы ощутят его влияние сильнее других. Очень скоро в вашей жизни начнётся новый этап: пересмотр мировоззрения, целей, амбиций и проектов.

С началом осени возможны серьёзные перемены: смена работы, личных отношений, места жительства и даже фамилии. Изменение в одной сфере может повлечь трансформации в других.

Принимайте происходящее с оптимизмом и помните — всё будет только к лучшему.

Дева

Дев ждёт настоящий поток информации и событий. Ретроградный Уран принесёт массу новостей и незнакомых фактов, среди которых будет сложно сразу выделить важное. Но именно там откроются заманчивые возможности для карьерного роста.

Период сулит Девам новое профессиональное пространство и шанс продвинуться вперёд. Всё зависит от вашей готовности действовать. Сомнения и неуверенность могут лишить вас уникального шанса.

Если решитесь, придётся поработать над собой: проявить концентрацию, гибкость и внутреннюю силу. Помните — Уран поддерживает смелых и активных. Поэтому, оказавшись на развилке, выбирайте движение вперёд.

Стрелец

Для Стрельцов ретроградный Уран станет временем переоценки ценностей. С приходом осени вы поймёте, что старые привычки и способы решения проблем больше не работают.

Появятся новые вопросы, требующие зрелости и мудрого подхода. Уран поможет избавиться от устаревших принципов и подтолкнёт к работе над ошибками.

Перемены могут даваться непросто, но именно сейчас вы двигаетесь вперёд к своей новой, лучшей версии. Одни Стрельцы научатся защищать свои границы и говорить «нет» токсичным связям, другие начнут строить гармоничные отношения.

Вероятность очень велика, что за короткое время вы почувствуете себя «новым человеком» — и это понравится не только окружающим, но и вам самим.