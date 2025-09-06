Суббота, 6 сентября, 2025
16.9 C
Рязань
Интересное

Ретроградный Уран с 6 сентября: судьбоносное время для трёх знаков Зодиака

Алексей Самохин
Изображение: DALL E

Ретроградный Уран — одно из самых сильных и противоречивых явлений в астрологии. Этот период станет особенно судьбоносным для трёх знаков Зодиака.

Ретроград начнётся 6 сентября 2025 года, совпав с лунным затмением, и продлится до 4 февраля 2026 года.

Период обещает множество перемен, ведь Уран сам по себе — планета революций и неожиданных событий. Дополнительные сюрпризы принесёт знак Близнецов, где начнётся обратное движение.

Изменения почувствуют все, но для некоторых знаков ретроградность окажется особенно острой и поставит их на перекрёсток судьбы. Подробнее рассказывает шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Близнецы

Так как ретроград Урана стартует именно в вашем знаке, неудивительно, что Близнецы ощутят его влияние сильнее других. Очень скоро в вашей жизни начнётся новый этап: пересмотр мировоззрения, целей, амбиций и проектов.

С началом осени возможны серьёзные перемены: смена работы, личных отношений, места жительства и даже фамилии. Изменение в одной сфере может повлечь трансформации в других.

Принимайте происходящее с оптимизмом и помните — всё будет только к лучшему.

Дева

Дев ждёт настоящий поток информации и событий. Ретроградный Уран принесёт массу новостей и незнакомых фактов, среди которых будет сложно сразу выделить важное. Но именно там откроются заманчивые возможности для карьерного роста.

Период сулит Девам новое профессиональное пространство и шанс продвинуться вперёд. Всё зависит от вашей готовности действовать. Сомнения и неуверенность могут лишить вас уникального шанса.

Если решитесь, придётся поработать над собой: проявить концентрацию, гибкость и внутреннюю силу. Помните — Уран поддерживает смелых и активных. Поэтому, оказавшись на развилке, выбирайте движение вперёд.

Стрелец

Для Стрельцов ретроградный Уран станет временем переоценки ценностей. С приходом осени вы поймёте, что старые привычки и способы решения проблем больше не работают.

Появятся новые вопросы, требующие зрелости и мудрого подхода. Уран поможет избавиться от устаревших принципов и подтолкнёт к работе над ошибками.

Перемены могут даваться непросто, но именно сейчас вы двигаетесь вперёд к своей новой, лучшей версии. Одни Стрельцы научатся защищать свои границы и говорить «нет» токсичным связям, другие начнут строить гармоничные отношения.

Вероятность очень велика, что за короткое время вы почувствуете себя «новым человеком» — и это понравится не только окружающим, но и вам самим.

Самые читаемые материалы

Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...
Новости России

Не сдавшие «антимигрантский» экзамен русские дети пожаловались на ситуацию

Русскоязычные дети, не сумевшие сдать «антимигрантский» школьный экзамен, записали...
Общество

В Рязани с 11 сентября изменятся маршруты бесплатных автобусов до ТРЦ «Марко Молл»

С 11 сентября в Рязани меняется расписание и маршруты движения  бесплатных автобусов до торгово-развлекательного центра «Марко Молл». Об этом сообщили в администрации ТРЦ. 
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Новости России

«Царьград»: на кону оккупация Одессы 

Речь идёт о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым.

Последние новости

Погода

Ступенчатое похолодание и волны тепла придут в Рязанскую область в сентябре

В целом сентябрь, по словам Тобратова, ожидается на пару градусов теплее многолетних значений.
Общество

В Рязанской области начал работу «детский телефон доверия»

Специалисты окажут позвонившим экстренную психологическую помощь, помогут несовершеннолетним пережить кризисные ситуации
Интересное

Что делать, если потерял нательный крестик, рассказал священник

Конечно, крестик терять нежелательно. Но это не является каким-то особым грехом, если человек его сам не выбросил.
Интересное

Священник объяснил, можно ли православным делать тату и пирсинг

Противники нательной живописи ссылаются на слова из Ветхого Завета: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен».
Новости мира

Генерал назвал условие, при котором Европа решится отправить войска на Украину

Генерал добавил, что иностранные наёмники на Украине действуют уже давно.
Общество

Благоустройство зеленой зоны на улице Сельских Строителей обсудили в Рязани

На обсуждение жителей был представлен эскизный план благоустройства, который включает расчистку территории от поросли с сохранением части зеленых насаждений, устройство паркового освещения
Новости мира

Трамп опубликовал фото на фоне пожаров с надписью: «Люблю запах депортаций по утрам»

Также глава Белого дома сообщил, что Чикаго скоро почувствует на себе значение названия «Министерство войны».
Новости России

Собака терзала детей, пока их мать развлекалась с любовником в машине

Женщина оставила трёхлетнего сына и четырёхлетнюю дочь в квартире своей подруги вместе со стаффордширским терьером.