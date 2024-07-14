Ретроградный Меркурий в августе: 5 советов, как подготовиться и улучшить жизнь

С 5 по 28 августа нас ожидает возвращение к реалиям, которые были актуальны летом 2023 года и могут повлиять на нашу жизнь летом 2025 года, пишет Wday.ru.

5 августа 2024 года Меркурий станет ретроградным в знаке Девы, а 28 августа он вернётся в прямое движение в знаке Льва. Ретроградный Меркурий, известный своим влиянием на технику и возвращение бывших, также может способствовать нашему духовному и материальному росту.

Вот пять советов, которые помогут вам использовать энергию ретроградного Меркурия в свою пользу:

Не реагируйте импульсивно. В периоды астрологической напряженности мы склонны излишне ярко реагировать на незначительные детали, что часто приводит к негативным последствиям. Найдите для себя подходящую технику, которая позволит вам увеличить время между импульсом и действием, например, небольшое дыхательное упражнение. Также вы можете поинтересоваться, что именно имел в виду человек, чтобы избежать недопонимания. Ограничьте свои расходы. В мифологии Меркурий — бог торговли и прибыли. В период ретроградного Меркурия мы можем не рационально подходить к своим тратам, поэтому крупные покупки лучше отложить на период прямого движения Меркурия. Также стоит опасаться мелких трат, которые могут лишить вас всего семейного бюджета. В этот период покупайте только те вещи, которые действительно необходимы. Не бойтесь открыто проявлять себя. Ретроградный Меркурий — это не время для пряток от мира! В 2024 году часть ретро Меркурия пройдёт в огненном знаке зодиака, так что не упустите шанс показать себя миру. Если на работе возникла проблема, не стесняйтесь делиться своим видением её решения, даже если оно не вписывается в рамки. Не воспринимайте этот период в негативном ключе. Ретроградный Меркурий всегда связан с приостановкой нашей привычной деятельности и обращением внутрь себя. Лучшее занятие во время ретроградного Меркурия — оценить тот путь, который вы уже проделали. Например, вспомните, что вы делали в прошлый ретроградный Меркурий, и сравните с тем, что вы делаете сейчас. Такая рефлексия позволит вам более чётко увидеть свои ориентиры на будущее. Используйте этот период для того, чтобы сократить экранное время. Вы увидите, насколько больше свободного времени появляется с ограничением использования социальных сетей. Направьте свою энергию и временный ресурс в иное русло: посетите новое место, попробуйте кухню разных национальностей, внесите в свою рутину полезную привычку.