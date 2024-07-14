Ретроградный Меркурий в августе: 5 советов, как подготовиться и улучшить жизнь

С 5 по 28 августа нас ожидает возвращение к реалиям, которые были актуальны летом 2023 года и могут повлиять на нашу жизнь летом 2025 года, пишет Wday.ru.
5 августа 2024 года Меркурий станет ретроградным в знаке Девы, а 28 августа он вернётся в прямое движение в знаке Льва. Ретроградный Меркурий, известный своим влиянием на технику и возвращение бывших, также может способствовать нашему духовному и материальному росту.
Вот пять советов, которые помогут вам использовать энергию ретроградного Меркурия в свою пользу:
- Не реагируйте импульсивно. В периоды астрологической напряженности мы склонны излишне ярко реагировать на незначительные детали, что часто приводит к негативным последствиям. Найдите для себя подходящую технику, которая позволит вам увеличить время между импульсом и действием, например, небольшое дыхательное упражнение. Также вы можете поинтересоваться, что именно имел в виду человек, чтобы избежать недопонимания.
- Ограничьте свои расходы. В мифологии Меркурий — бог торговли и прибыли. В период ретроградного Меркурия мы можем не рационально подходить к своим тратам, поэтому крупные покупки лучше отложить на период прямого движения Меркурия. Также стоит опасаться мелких трат, которые могут лишить вас всего семейного бюджета. В этот период покупайте только те вещи, которые действительно необходимы.
- Не бойтесь открыто проявлять себя. Ретроградный Меркурий — это не время для пряток от мира! В 2024 году часть ретро Меркурия пройдёт в огненном знаке зодиака, так что не упустите шанс показать себя миру. Если на работе возникла проблема, не стесняйтесь делиться своим видением её решения, даже если оно не вписывается в рамки.
- Не воспринимайте этот период в негативном ключе. Ретроградный Меркурий всегда связан с приостановкой нашей привычной деятельности и обращением внутрь себя. Лучшее занятие во время ретроградного Меркурия — оценить тот путь, который вы уже проделали. Например, вспомните, что вы делали в прошлый ретроградный Меркурий, и сравните с тем, что вы делаете сейчас. Такая рефлексия позволит вам более чётко увидеть свои ориентиры на будущее.
- Используйте этот период для того, чтобы сократить экранное время. Вы увидите, насколько больше свободного времени появляется с ограничением использования социальных сетей. Направьте свою энергию и временный ресурс в иное русло: посетите новое место, попробуйте кухню разных национальностей, внесите в свою рутину полезную привычку.