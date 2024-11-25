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Ретроградный Меркурий в 2025 году по месяцам

Дата публикации

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, которое происходит, когда планета, в данном случае Меркурий, кажется движущейся в обратном направлении относительно Земли. Это явление наблюдается 3-4 раза в год и длится обычно около трех недель.

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с определенными трудностями в сферах, связанных с коммуникацией, транспортом и технологиями. Астрологи утверждают, что в этот период могут возникать:

  • Проблемы с коммуникацией: Часто происходят недопонимания и ошибки в общении.
  • Технические сбои: Устройства могут ломаться или работать некорректно.
  • Задержки и неудачи: Важно избегать начала новых проектов или подписания контрактов, так как это может привести к долгосрочным проблемам.

Хотя научные исследования не подтверждают влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей, многие продолжают следить за этими периодами, чтобы быть готовыми к возможным трудностям и лучше планировать свои действия.

В 2025 году Меркурий будет находиться в состоянии ретроградности трижды. Вот подробная информация о каждом периоде:

Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году

  • С 15 марта по 7 апреля
  • Начало: 15 марта 2025 года, 9:45
  • Конец: 7 апреля 2025 года, 14:07
  • Знак: Ретроградный Меркурий начнется в Овне и завершится в Рыбах.
  • С 18 июля по 11 августа
  • Начало: 18 июля 2025 года, 7:44
  • Конец: 11 августа 2025 года, 10:29
  • Знак: Ретроградный Меркурий будет в знаке Льва.
  • С 9 ноября по 29 ноября
  • Начало: 9 ноября 2025 года, 22:01
  • Конец: 29 ноября 2025 года, 20:37
  • Знак: Ретроградный Меркурий пройдет через знаки Стрельца и Скорпиона.
Ретроградный Меркурий в 2025 году по месяцам

Влияние ретроградного Меркурия

Во время этих периодов астрологи рекомендуют избегать начала новых проектов, подписания важных документов и принятия серьезных решений. Это время может быть связано с задержками, недопониманиями и техническими сбоями, что делает его не самым подходящим для активных действий в сферах коммуникации, бизнеса и путешествий.

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