Ретроградный Меркурий в 2025 году по месяцам

Ретроградный Меркурий — это астрономическое явление, которое происходит, когда планета, в данном случае Меркурий, кажется движущейся в обратном направлении относительно Земли. Это явление наблюдается 3-4 раза в год и длится обычно около трех недель.
Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с определенными трудностями в сферах, связанных с коммуникацией, транспортом и технологиями. Астрологи утверждают, что в этот период могут возникать:
- Проблемы с коммуникацией: Часто происходят недопонимания и ошибки в общении.
- Технические сбои: Устройства могут ломаться или работать некорректно.
- Задержки и неудачи: Важно избегать начала новых проектов или подписания контрактов, так как это может привести к долгосрочным проблемам.
Хотя научные исследования не подтверждают влияние ретроградного Меркурия на жизнь людей, многие продолжают следить за этими периодами, чтобы быть готовыми к возможным трудностям и лучше планировать свои действия.
В 2025 году Меркурий будет находиться в состоянии ретроградности трижды. Вот подробная информация о каждом периоде:
Периоды ретроградного Меркурия в 2025 году
- С 15 марта по 7 апреля
- Начало: 15 марта 2025 года, 9:45
- Конец: 7 апреля 2025 года, 14:07
- Знак: Ретроградный Меркурий начнется в Овне и завершится в Рыбах.
- С 18 июля по 11 августа
- Начало: 18 июля 2025 года, 7:44
- Конец: 11 августа 2025 года, 10:29
- Знак: Ретроградный Меркурий будет в знаке Льва.
- С 9 ноября по 29 ноября
- Начало: 9 ноября 2025 года, 22:01
- Конец: 29 ноября 2025 года, 20:37
- Знак: Ретроградный Меркурий пройдет через знаки Стрельца и Скорпиона.
Влияние ретроградного Меркурия
Во время этих периодов астрологи рекомендуют избегать начала новых проектов, подписания важных документов и принятия серьезных решений. Это время может быть связано с задержками, недопониманиями и техническими сбоями, что делает его не самым подходящим для активных действий в сферах коммуникации, бизнеса и путешествий.