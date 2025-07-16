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Ретроградный Меркурий с 18 июля: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь

Алексей Самохин
Фото © «Шедеврум»

С 18 июля начинается ретроградный Меркурий — астрологический период, который традиционно сопровождается хаосом в общении, недопониманием и ссорами. Особенно сильно он может повлиять на сферу отношений и любви. Некоторым знакам зодиака придётся пройти через серьёзные испытания: конфликты, охлаждение чувств и даже угрозу разрыва. Life.ru рассказал, кому стоит быть особенно осторожным.

Близнецы

Как подопечные Меркурия, Близнецы особенно остро ощутят его ретроградность. Невнимательность, легкомыслие в словах и флирт на стороне могут серьёзно пошатнуть доверие партнёра.

  • Опасность: поверхностное отношение к чувствам, невыполненные обещания.
  • Совет: проявите искренность, будьте последовательны в действиях и внимательны к любимому человеку.

Дева

В период ретроградного Меркурия у Дев обостряется перфекционизм и склонность к критике. Придирки и завышенные ожидания могут вызвать конфликты даже из-за мелочей.

  • Опасность: неспособность идти на компромисс, разрушение отношений из-за мелких обид.
  • Совет: будьте мягче, учитесь принимать недостатки и ценить то, что уже есть.
Ретроградный Меркурий с 18 июля: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь Этот астрологический период несёт повышенную напряжённость в отношениях. Однако, зная свои слабые стороны и действуя с осознанностью, можно избежать серьёзных конфликтов. Главное — терпение, эмпатия и готовность слушать друг друга.
Изображение: chatgpt.com

Весы

Весы стремятся к гармонии, но в этот период могут впасть в неуверенность и внутренние противоречия. Желание всем угодить и избегание конфликтов обернётся непониманием.

  • Опасность: нерешительность, пассивность, потеря доверия партнёра.
  • Совет: прислушивайтесь к себе, открыто выражайте чувства и желания.

Телец

Тельцам предстоит столкнуться с финансовыми и бытовыми трудностями, которые могут стать источником напряжённости в паре. Упрямство лишь усугубит ситуацию.

  • Опасность: ссоры из-за денег и быта, эмоциональное отчуждение.
  • Совет: проявите гибкость, будьте готовы обсуждать проблемы и искать компромиссы.

Овен

Импульсивность и вспыльчивость Овнов в это время усиливаются. Резкие слова и необдуманные поступки способны нанести непоправимый вред отношениям.

  • Опасность: конфликты из-за несдержанности, эмоциональный взрыв.
  • Совет: прежде чем говорить — сделайте паузу. Контролируйте эмоции и старайтесь быть терпимее.

Стрелец

Стрельцы рискуют пострадать из-за своей излишней прямолинейности и склонности к преувеличениям. Даже невинная фраза может вызвать обиду.

  • Опасность: недопонимание, ссоры из-за слов.
  • Совет: будьте дипломатичнее, думайте, прежде чем говорить. Проявляйте деликатность.

Как пережить ретроградный Меркурий в любви

Этот астрологический период несёт повышенную напряжённость в отношениях. Однако, зная свои слабые стороны и действуя с осознанностью, можно избежать серьёзных конфликтов. Главное — терпение, эмпатия и готовность слушать друг друга.

Не забывайте: ретроградность Меркурия — временное явление, а любовь и понимание могут пережить любые астрологические вихри.

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