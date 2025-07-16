Ретроградный Меркурий с 18 июля: кто из знаков зодиака рискует потерять любовь

С 18 июля начинается ретроградный Меркурий — астрологический период, который традиционно сопровождается хаосом в общении, недопониманием и ссорами. Особенно сильно он может повлиять на сферу отношений и любви. Некоторым знакам зодиака придётся пройти через серьёзные испытания: конфликты, охлаждение чувств и даже угрозу разрыва. Life.ru рассказал, кому стоит быть особенно осторожным.
♊ Близнецы
Как подопечные Меркурия, Близнецы особенно остро ощутят его ретроградность. Невнимательность, легкомыслие в словах и флирт на стороне могут серьёзно пошатнуть доверие партнёра.
- Опасность: поверхностное отношение к чувствам, невыполненные обещания.
- Совет: проявите искренность, будьте последовательны в действиях и внимательны к любимому человеку.
♍ Дева
В период ретроградного Меркурия у Дев обостряется перфекционизм и склонность к критике. Придирки и завышенные ожидания могут вызвать конфликты даже из-за мелочей.
- Опасность: неспособность идти на компромисс, разрушение отношений из-за мелких обид.
- Совет: будьте мягче, учитесь принимать недостатки и ценить то, что уже есть.
♎ Весы
Весы стремятся к гармонии, но в этот период могут впасть в неуверенность и внутренние противоречия. Желание всем угодить и избегание конфликтов обернётся непониманием.
- Опасность: нерешительность, пассивность, потеря доверия партнёра.
- Совет: прислушивайтесь к себе, открыто выражайте чувства и желания.
♉ Телец
Тельцам предстоит столкнуться с финансовыми и бытовыми трудностями, которые могут стать источником напряжённости в паре. Упрямство лишь усугубит ситуацию.
- Опасность: ссоры из-за денег и быта, эмоциональное отчуждение.
- Совет: проявите гибкость, будьте готовы обсуждать проблемы и искать компромиссы.
♈ Овен
Импульсивность и вспыльчивость Овнов в это время усиливаются. Резкие слова и необдуманные поступки способны нанести непоправимый вред отношениям.
- Опасность: конфликты из-за несдержанности, эмоциональный взрыв.
- Совет: прежде чем говорить — сделайте паузу. Контролируйте эмоции и старайтесь быть терпимее.
♐ Стрелец
Стрельцы рискуют пострадать из-за своей излишней прямолинейности и склонности к преувеличениям. Даже невинная фраза может вызвать обиду.
- Опасность: недопонимание, ссоры из-за слов.
- Совет: будьте дипломатичнее, думайте, прежде чем говорить. Проявляйте деликатность.
Как пережить ретроградный Меркурий в любви
Этот астрологический период несёт повышенную напряжённость в отношениях. Однако, зная свои слабые стороны и действуя с осознанностью, можно избежать серьёзных конфликтов. Главное — терпение, эмпатия и готовность слушать друг друга.
Не забывайте: ретроградность Меркурия — временное явление, а любовь и понимание могут пережить любые астрологические вихри.