Ретроградный Меркурий 18 июля: как получить пользу, а не вред, что нужно сделать, чего точно нельзя 

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий вновь становится ретроградным. Это астрономическое явление давно привлекло внимание астрологов и стало символом периодов путаницы, задержек и ошибок. Однако в зависимости от времени года и положения планеты в знаке зодиака, ретроградность может по-разному влиять на людей.
О том, чем особенен грядущий ретроградный Меркурий, в каких сферах стоит быть осторожнее и какие действия могут принести удачу, theday.ru рассказала астролог школы «Лаборатория жизни» Мила Венецианская.
Период ретроградности и напряжённые дни
- Основной период: с 18 июля по 11 августа.
- Выход из «петли» — полное завершение влияния: 25 августа. Именно после этой даты окончательно прекратятся повторяющиеся ситуации и эффект «дежавю».
⚠️ Самые напряжённые дни:
- 17–18 июля и 10–12 августа — моменты смены движения планеты, когда особенно сильно проявляются её негативные аспекты.
- 25 июля (новолуние) и 1–11 августа — дополнительные дни повышенного напряжения из-за сложных аспектов с Плутоном и смены лунных фаз.
🔥 Какие сферы под ударом: влияние Меркурия во Льве
Поскольку в этот период Меркурий будет находиться в знаке Льва, влияние особенно сильно отразится на следующих сферах:
- Имидж и внешний вид
- Позиционирование себя в обществе и на работе
- Творчество и хобби (особенно то, чем занимались ранее)
- Личные проекты и самозанятость
- Развлечения, отдых, праздники
- Отношения с детьми и работа с «внутренним ребёнком»
В этих сферах вероятны срывы договорённостей, непонимание, публичные конфликты, ошибки и даже угрозы репутации. Особую осторожность стоит проявить при путешествиях — возможны путаница с билетами, опоздания, ошибки в маршрутах и повышенный риск ДТП, в том числе на тротуарах.
💢 На кого особенно повлияет ретроградный Меркурий
Повышенное влияние испытают те, кто родился в периоды:
- 24 января – 5 февраля
- 24 апреля – 6 мая
- 26 июля – 9 августа
- 28 октября – 8 ноября
У этих людей Солнце в натальной карте попадает под влияние ретроградного Меркурия, а значит, обозначенные выше сферы могут потребовать пересмотра, переоценки и обновления.
🚫 Что нельзя делать в этот период
- Не начинать ничего принципиально нового, особенно в сферах, в которых у вас ещё нет опыта.
- Избегать экспериментов с внешностью и стилем — велик риск разочарования.
- Не ввязываться в конфликты, даже если нужно защитить репутацию. Лучше привлечь третью сторону для урегулирования спора.
- Не строить долгосрочные планы — скорее всего, придётся вносить коррективы.
- Не полагаться на «автоматику» при работе с документами и платежами — тщательно всё проверяйте.
✅ Что можно и нужно делать
- Возвращаться к прошлому опыту: переработать старые идеи, пересмотреть старые проекты.
- Актуализировать привычки, подстроив их под ваш нынешний возраст, статус и цели.
- Хочется смены имиджа? Вспомните образы из юности — можно вдохновиться тем, что уже было.
- Проявляйте повышенную внимательность: в документах, маршрутах, билетах, при покупках и оплатах.
- Чаще смотрите по сторонам, особенно в дороге. Не стоит идти по улице в наушниках — это повышает риск происшествий.
🌟 Главный совет
Ретроградный Меркурий — не повод для паники, но и не время для спонтанности. Это период, когда стоит остановиться, оглянуться назад, переосмыслить и доработать то, что уже начато.
Проявите терпение и осознанность — и даже ретроградность может сыграть вам на руку.