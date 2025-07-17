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Ретроградный Меркурий 18 июля: как получить пользу, а не вред, что нужно сделать, чего точно нельзя 

Алексей Самохин
Фото © «Шедеврум»

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий вновь становится ретроградным. Это астрономическое явление давно привлекло внимание астрологов и стало символом периодов путаницы, задержек и ошибок. Однако в зависимости от времени года и положения планеты в знаке зодиака, ретроградность может по-разному влиять на людей.

О том, чем особенен грядущий ретроградный Меркурий, в каких сферах стоит быть осторожнее и какие действия могут принести удачу, theday.ru рассказала астролог школы «Лаборатория жизни» Мила Венецианская.

Период ретроградности и напряжённые дни

  • Основной период: с 18 июля по 11 августа.
  • Выход из «петли» — полное завершение влияния: 25 августа. Именно после этой даты окончательно прекратятся повторяющиеся ситуации и эффект «дежавю».

⚠️ Самые напряжённые дни:

  • 17–18 июля и 10–12 августа — моменты смены движения планеты, когда особенно сильно проявляются её негативные аспекты.
  • 25 июля (новолуние) и 1–11 августа — дополнительные дни повышенного напряжения из-за сложных аспектов с Плутоном и смены лунных фаз.

🔥 Какие сферы под ударом: влияние Меркурия во Льве

Ретроградный Меркурий 18 июля: как получить пользу, а не вред, что нужно сделать, чего точно нельзя  О том, чем особенен грядущий ретроградный Меркурий, в каких сферах стоит быть осторожнее и какие действия могут принести удачу, рассказала астролог школы «Лаборатория жизни» Мила Венецианская.
© «Шедеврум»

Поскольку в этот период Меркурий будет находиться в знаке Льва, влияние особенно сильно отразится на следующих сферах:

  • Имидж и внешний вид
  • Позиционирование себя в обществе и на работе
  • Творчество и хобби (особенно то, чем занимались ранее)
  • Личные проекты и самозанятость
  • Развлечения, отдых, праздники
  • Отношения с детьми и работа с «внутренним ребёнком»

В этих сферах вероятны срывы договорённостей, непонимание, публичные конфликты, ошибки и даже угрозы репутации. Особую осторожность стоит проявить при путешествиях — возможны путаница с билетами, опоздания, ошибки в маршрутах и повышенный риск ДТП, в том числе на тротуарах.

💢 На кого особенно повлияет ретроградный Меркурий

Повышенное влияние испытают те, кто родился в периоды:

  • 24 января – 5 февраля
  • 24 апреля – 6 мая
  • 26 июля – 9 августа
  • 28 октября – 8 ноября

У этих людей Солнце в натальной карте попадает под влияние ретроградного Меркурия, а значит, обозначенные выше сферы могут потребовать пересмотра, переоценки и обновления.

🚫 Что нельзя делать в этот период

  • Не начинать ничего принципиально нового, особенно в сферах, в которых у вас ещё нет опыта.
  • Избегать экспериментов с внешностью и стилем — велик риск разочарования.
  • Не ввязываться в конфликты, даже если нужно защитить репутацию. Лучше привлечь третью сторону для урегулирования спора.
  • Не строить долгосрочные планы — скорее всего, придётся вносить коррективы.
  • Не полагаться на «автоматику» при работе с документами и платежами — тщательно всё проверяйте.

✅ Что можно и нужно делать

  • Возвращаться к прошлому опыту: переработать старые идеи, пересмотреть старые проекты.
  • Актуализировать привычки, подстроив их под ваш нынешний возраст, статус и цели.
  • Хочется смены имиджа? Вспомните образы из юности — можно вдохновиться тем, что уже было.
  • Проявляйте повышенную внимательность: в документах, маршрутах, билетах, при покупках и оплатах.
  • Чаще смотрите по сторонам, особенно в дороге. Не стоит идти по улице в наушниках — это повышает риск происшествий.

🌟 Главный совет

Ретроградный Меркурий — не повод для паники, но и не время для спонтанности. Это период, когда стоит остановиться, оглянуться назад, переосмыслить и доработать то, что уже начато.

Проявите терпение и осознанность — и даже ретроградность может сыграть вам на руку.

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