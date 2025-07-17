Ретроградный Меркурий 18 июля: как получить пользу, а не вред, что нужно сделать, чего точно нельзя 

С 18 июля по 11 августа 2025 года Меркурий вновь становится ретроградным. Это астрономическое явление давно привлекло внимание астрологов и стало символом периодов путаницы, задержек и ошибок. Однако в зависимости от времени года и положения планеты в знаке зодиака, ретроградность может по-разному влиять на людей.

О том, чем особенен грядущий ретроградный Меркурий, в каких сферах стоит быть осторожнее и какие действия могут принести удачу, theday.ru рассказала астролог школы «Лаборатория жизни» Мила Венецианская.

Период ретроградности и напряжённые дни

Основной период : с 18 июля по 11 августа .



: с . Выход из «петли» — полное завершение влияния: 25 августа. Именно после этой даты окончательно прекратятся повторяющиеся ситуации и эффект «дежавю».



⚠️ Самые напряжённые дни:

17–18 июля и 10–12 августа — моменты смены движения планеты, когда особенно сильно проявляются её негативные аспекты.



и — моменты смены движения планеты, когда особенно сильно проявляются её негативные аспекты. 25 июля (новолуние) и 1–11 августа — дополнительные дни повышенного напряжения из-за сложных аспектов с Плутоном и смены лунных фаз.

🔥 Какие сферы под ударом: влияние Меркурия во Льве

© «Шедеврум»

Поскольку в этот период Меркурий будет находиться в знаке Льва, влияние особенно сильно отразится на следующих сферах:

Имидж и внешний вид



Позиционирование себя в обществе и на работе



Творчество и хобби (особенно то, чем занимались ранее)



(особенно то, чем занимались ранее) Личные проекты и самозанятость



Развлечения, отдых, праздники



Отношения с детьми и работа с «внутренним ребёнком»



В этих сферах вероятны срывы договорённостей, непонимание, публичные конфликты, ошибки и даже угрозы репутации. Особую осторожность стоит проявить при путешествиях — возможны путаница с билетами, опоздания, ошибки в маршрутах и повышенный риск ДТП, в том числе на тротуарах.

💢 На кого особенно повлияет ретроградный Меркурий

Повышенное влияние испытают те, кто родился в периоды:

24 января – 5 февраля



24 апреля – 6 мая



26 июля – 9 августа



28 октября – 8 ноября



У этих людей Солнце в натальной карте попадает под влияние ретроградного Меркурия, а значит, обозначенные выше сферы могут потребовать пересмотра, переоценки и обновления.

🚫 Что нельзя делать в этот период

Не начинать ничего принципиально нового , особенно в сферах, в которых у вас ещё нет опыта.



, особенно в сферах, в которых у вас ещё нет опыта. Избегать экспериментов с внешностью и стилем — велик риск разочарования.



— велик риск разочарования. Не ввязываться в конфликты , даже если нужно защитить репутацию. Лучше привлечь третью сторону для урегулирования спора.



, даже если нужно защитить репутацию. Лучше привлечь третью сторону для урегулирования спора. Не строить долгосрочные планы — скорее всего, придётся вносить коррективы.



— скорее всего, придётся вносить коррективы. Не полагаться на «автоматику» при работе с документами и платежами — тщательно всё проверяйте.

✅ Что можно и нужно делать

Возвращаться к прошлому опыту : переработать старые идеи, пересмотреть старые проекты.



: переработать старые идеи, пересмотреть старые проекты. Актуализировать привычки , подстроив их под ваш нынешний возраст, статус и цели.



, подстроив их под ваш нынешний возраст, статус и цели. Хочется смены имиджа? Вспомните образы из юности — можно вдохновиться тем, что уже было.



— можно вдохновиться тем, что уже было. Проявляйте повышенную внимательность : в документах, маршрутах, билетах, при покупках и оплатах.



: в документах, маршрутах, билетах, при покупках и оплатах. Чаще смотрите по сторонам, особенно в дороге. Не стоит идти по улице в наушниках — это повышает риск происшествий.

🌟 Главный совет

Ретроградный Меркурий — не повод для паники, но и не время для спонтанности. Это период, когда стоит остановиться, оглянуться назад, переосмыслить и доработать то, что уже начато.

Проявите терпение и осознанность — и даже ретроградность может сыграть вам на руку.