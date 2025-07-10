Ретрофестиваль «Сделано в СССР» пройдет в ЦПКиО 12 июля

В Рязани пройдет первый ретрофестиваль «Сделано в СССР». Выставка ретротехники состоится 12 июля на площадке Зеленого театра в ЦПКиО.

Для рязанцев и гостей города выступят вокальный ансамбль Культурного центра УМВД России по Рязанской области, московская кавер-группа «Cool Slow» band, из Люберец приедет солистка Татьяна Шарафетдинова, группа «Нулевой контакт» из города Воскресенск. Будет работать барахолка, общепит, фотозона.

Рязанцы смогут обменяться книгами, поучаствовать в мастер-классах. Для детей подготовят советские игры, для взрослых — спортивные состязания.

В рамках ретро-фестиваля пройдет ретро-дискотека, в 15:00 — конкурс костюмов «Ностальгия по ГОСТу». Все посетители смогут принять участие в розыгрыше призов и подарков от партнеров.

Возрастное ограничение: 6+.