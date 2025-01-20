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Общество

Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда

Анастасия Мериакри

Фуд-блогер и ресторанный критик Роман Лошманов оценил продукты на ярмарке выходного дня в Рязани и открыл для себя гастрономические новинки. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале «Вечерний Лошманов».

Роман Лошманов посетил ярмарку выходного дня. Здесь критик купил щучью тушёнку из Рязанских Садов, копченую моцареллу «Косопузый фермер», маринованные кабачки из ЛПХ Гвоздев В. В., солёный топинамбур.

Тушенку из щуки блогер оценил на отлично. Маринованные кабачки были «в духе корейской моркови: пряность и лёгкая острота».

«И солёный топинамбур — его делает женщина, которой знаю только имя: Валентина Ильинична. Отличная хрустящая закуска: рассольной оболочкой напоминает крепкие солёные огурцы, а сами по себе крепкие кусочки — редьку», — отметил Роман Лошманов.

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По мнению критика, копченая моцарелла получилась очень соленой. Да и от моцареллы сыр был далек, ближе к кавказским сырам.

Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".

В рязанском баре-пивоварне Oka River — «Игги» Роман Лошманов попробовал яйцо в маринаде из уксуса и свеклы. Судя по очень плотному белку и тому, что он насквозь розовый, яйцо по времени маринуется около недели. Оказалось довольно вкусно, сбалансированно по кислоте. 

Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".

У управляющего рязанскими ресторанами «Графин» и «Старый мельник» блогер выяснил, что в их меню персональской еды бывают макароны с котлетой, которую управляющий назвал «Пегас». Потому что в ее составе курица, конина.

В ресторане «Графин», где, по мнению Лошманова, в целом отличная еда, есть совершенно прекрасный медовик, пропитанный медом, который подают с пыльцой и сотами. Мед в десерте с пасеки Кирилла Сёмина, бармена «Графина». Сейчас у него 150 ульев. 

Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".

Блогера впечатлил рязанский хлеб. Заборьевский дарницкий он назвал гастрономическим символом Рязани. Хлеб из «Гастротерра» на Солотчинском шоссе Роман Лошманов тоже посчитал вкусным. Здесь делают чиабатты, багеты, тартины, ржано-пшеничный хлеб и многое другое. Скоро пекарня откроется и на улице Соборной.

Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".
Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".

В «Магните» критик обнаружил новый для себя сыр «Вкуснотеево» — «Триумф». 

«С большим скепсисом отнёсся к словам на упаковке: «Выразительный и многогранный». И что же! Он реально выразительный и многогранный. С глубоким и объёмным вкусом, с ореховыми действительно, как тоже пишут на упаковке, нотами — просто роскошный. В общем, в России появился ещё один отличный сыр для завтрака. Более того, я такого интенсивного вкуса в промышленных полутвёрдых сырах у нас ещё не встречал», — пишет Роман Лошманов.

Ресторанный критик Роман Лошманов оценил рязанские блюда Критик побывал на ярмарке выходного дня, в баре-пивоварне Oka River — «Игги», в ресторане «Графин», попробовал рязанский хлеб и сыр из "Магнита".

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