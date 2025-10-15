Ресторанный критик написал книгу о кухне Рязанской области

Ресторанный критик Роман Лошманов написал книгу о кухне Рязанской области. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Роман Лошманов отметил, что это первая в России работа, посвящённая гастрономической жизни отдельного региона.

Критик исследовал около 150 ресторанов, кафе, шашлычных, пирожковых и других заведений Рязани и области. Посетил гастрономические фестивали, посвященные еде, и музеи, обошел примерно 70 магазинов и рынков.

Книга включает почти 70 очерков о местных продуктах и 229 рецептов, отобранных из более чем 500 собранных.

Издание станет настоящим путеводителем по кулинарной Рязанщине — с адресами, историями и аутентичными блюдами.