Фуд-блогер и ресторанный критик Роман Лошманов поделился рецептом лявишей от рязанских татар из Ермишинского района. О пирожках он рассказал в своем телеграм-канале «Вечерний Лошманов».
«Такие сладкие пирожки жарят рязанские татары. Я пробовал в трёх разных исполнениях — эти, пожалуй, самые вкусные, из села Азеево Ермишинского района. Удивительно, что такой красоты ещё нет в общепите за одним касимовским исключением», — пишет ресторанный критик.
Рецептом с Романом Лошмановым поделилась руководительница местного народного ансамбля «Сабантуй» Рива Бурнашева.
Если провести аналогию, то это как чебурек с сухофруктами, в основном с изюмом. Рива Ибрагимовна также добавляет курагу. А в прошлом для начинки использовали домашнюю яблочную пастилу, нарезанную тонкими полосками.
Желательно, чтобы в приготовлении лявишей участвовало не один, а двое или даже трое человек: один раскатывает и собирает тесто, а другие одновременно жарят.
На 20 штук вам понадобится:
Мука — сколько возьмет тесто;
Яйца — 4 штуки комнатной температуры;
Молоко — 2 стакана теплое;
Сливочное масло — 200-220 г растопленное;
Изюм — 100-150 г;
Курага — 100 г;
Сахар — 1-2 ст. л. и еще 1-2 ст. л. в начинку;
Соль — щепотка;
Растительное масло — для фритюра.
- Изюм замочить в горячей воде на 15 минут. Воду слить, изюм аккуратно отжать и обсушить. Курагу нарезать соломкой.
- Для теста яйца хорошо взбить. Посолить, добавить пару ложек сахара, хорошо перемешать. Ввести молоко, хорошо перемешать. Ввести сливочное масло, снова перемешать. Ввести муку и замесить тесто эластичное и не слишком тугое.
- Скатать тесто в колбаску, разделить на 20 частей. Каждую раскатать в очень тонкий круг.
- На одну половину выложить немного изюма и кураги, чуть посыпать сахаром, накрыть второй половиной, прижать края и обрезать их круглым ножом для чебуреков.
- Хорошо нагреть в сковороде растительное масло: его должно быть много. Выложить лявиш и жарить на среднем огне, поливая ложкой сверху, пока нижняя половина не зазолотится. Затем перевернуть на другую и быстро довести до готовности. Так пожарить все.