Фуд-блогер и ресторанный критик Роман Лошманов поделился рецептом ля‌вишей от рязанских татар из Ермишинского района. О пирожках он рассказал в своем телеграм-канале «Вечерний Лошманов».

«Такие сладкие пирожки жарят рязанские татары. Я пробовал в трёх разных исполнениях — эти, пожалуй, самые вкусные, из села Азеево Ермишинского района. Удивительно, что такой красоты ещё нет в общепите за одним касимовским исключением», — пишет ресторанный критик.

Рецептом с Романом Лошмановым поделилась руководительница местного народного ансамбля «Сабантуй» Рива Бурнашева.

Если провести аналогию, то это как чебурек с сухофруктами, в основном с изюмом. Рива Ибрагимовна также добавляет курагу. А в прошлом для начинки использовали домашнюю яблочную пастилу, нарезанную тонкими полосками.

Желательно, чтобы в приготовлении лявишей участвовало не один, а двое или даже трое человек: один раскатывает и собирает тесто, а другие одновременно жарят.

На 20 штук вам понадобится:

Мука — сколько возьмет тесто;

Яйца — 4 штуки комнатной температуры;

Молоко — 2 стакана теплое;

Сливочное масло — 200-220 г растопленное;

Изюм — 100-150 г;

Курага — 100 г;

Сахар — 1-2 ст. л. и еще 1-2 ст. л. в начинку;

Соль — щепотка;

Растительное масло — для фритюра.