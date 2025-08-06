Ресторанный критик Лошманов поделился рецептом из деревни в Рязанской области

Фуд-блогер и ресторанный критик Роман Лошманов поделился рецептом от жителей деревни Калдево Клепиковского района. О закуске он рассказал в своем телеграм-канале «Вечерний Лошманов».

«Я сам собирал по Рязанской области разные рецепты, и мне их присылали и присылают.

Вот один из деревни Калдево Клепиковского района», — пишет Роман Лошманов.

Чтобы приготовить закуску «Помаранция», нужно почистить кильку пряного посола, разделить ее на длинные полоски. Затем нарезать произвольными дольками вкусные помидоры, можно для цвета не только красные, но и жёлтые, мелко нарезать зелёный лук. Всё смешать, заправив растительным маслом.

«Пожалуй, на днях сделаю», — заключил фуд-блогер.