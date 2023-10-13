Ресторанный бизнес хочет вернуть трудовых мигрантов в Россию

В российских ресторанах активно задействуют трудовых мигрантов. Иностранцы работают поварами, официантами, курьерами, сборщиками заказов. В последний год на рынке сложился острый дефицит этих специалистов, пишут «Известия».

Основная причина оттока иностранцев — рост курса валют, подорожание билетов. Самая высокая потребность у ресторанного бизнеса сейчас в поварах, на втором месте — официанты и курьеры.

Бизнесмены дают рекламу на ТВ в странах СНГ, предлагая рабочие места. Сотрудникам предлагают расширенный соцпакет, высокую заработную плату.

По данным hh.ru, количество вакансий по наиболее популярным специализациям трудоустройства мигрантов существенно выросли — на 70% с начала года.