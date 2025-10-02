Ресторан с боевиками ВСУ взлетел на воздух после ракетного удара РФ

В Харьковской области нанесён ракетный удар по скоплению украинских военнослужащих на территории города Балаклея. Об этом сообщают телеграм-каналы.

По информации источников, накануне вечером под удар попали боевики ВСУ, которые прибыли на нескольких автобусах для участия в неком мероприятии в одном из городских ресторанов.

Здание, где собрались украинские военные, было поражено ракетой и загорелось. По предварительным данным, в результате удара уничтожено не менее 50 боевиков противника.

