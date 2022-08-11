Татьяна Проводина

Решение суда: на захаровский полигон запрещено завозить отходы

Фото из Телеграм канала Ай лав РЗН

Апелляционный суд утвердил решение Рязанского арбитража о закрытии захаровского мусорного полигона.

20 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Рязанской области о расторжении договора с ООО «Захаровское ЖКХ» на аренду полигона в Захарово. Решение принято на заседании 10 августа.

По данным областного правительства, фирма без согласования с региональным оператором завозила на полигон мусор, в том числе из Московского региона. Об этом сообщается в Телеграм канале Ай лав РЗН.

Договор с «Захаровским ЖКХ» был заключён в 2017 году. Прокуратура выявила грубые нарушения, которые арендатор допустил при размещении отходов. С января на захаровский полигон запрещено завозить отходы.

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