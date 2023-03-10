Репортаж рязанской журналистки стал двухсотой заявкой на конкурс СМИ от ЦФО

На конкурс для представителей региональной медиасферы «Вместе в цифровое будущее» поступили уже 200 работ от журналистов и блогеров Центрального федерального округа. Юбилейным, двухсотым, материалом стал репортаж Дарьи Копосовой «Свое – кибербезопаснее. В Рязани прошел форум «Цифровой регион»», опубликованный в рязанском интернет-издании YA62.ru.
Дарья Копосова, журналистка:
Денис Лысов, вице-президент, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:
На конкурс «Вместе в цифровое будущее» на сегодняшний день поступило почти 1200 работ от представителей медиасферы со всей России. Победители будут определены как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также ознакомятся с природой Камчатки.
В этом году конкурсу исполняется 12 лет. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
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