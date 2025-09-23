Вторник, 23 сентября, 2025
21.2 C
Рязань
Новости Касимова

РЕН ТВ снимал в Касимовском округе фильм о «Русском Дракуле»

Алексей Самохин
Фото: t.me/admgorodkasimov

Съёмочная группа телеканала РЕН ТВ работала вчера в Касимовском округе Рязанской области. Об этом сообщил телеграм-канал местной администрации. 

Журналисты федерального канала снимали снимали документальный проект «Легенды и мифы» об истории династии Баташевых.

«В центре внимания – усадьба «Орлиное гнездо», связанная с первым владельцем, предпринимателем Андреем Баташевым, — говорится в сообщении. — Он создал крупное чугунолитейное производство, строил социальные объекты, но два века спустя его стали называть «Русским Дракулой».

Очернение имени Андрея Баташева и приписывание ему множества злодеяний началось еще двести лет назад. Отчего так? От невежества или зависти, от желания устранить конкурирующее производство или отомстить за прошлые обиды? Чтобы найти ответы на эти вопросы, съемочная группа во главе с ведущим Александром Ингилевичем отправилась в Гусь-Железный — место, где рождались легенды».

Дата выхода проекта в эфир пока не известна. 

Фото: t.me/admgorodkasimov

