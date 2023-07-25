Ремонтные работы в двух рязанских поликлиниках идут в плановом порядке

О ходе ремонтных работ в городской поликлинике №2 на улице профессора Никулина и поликлинического отделения «Городская поликлиника № 2» на улице Керамзавода доложил министр здравоохранения Рязанской области на заседании облправительства.

По словам Александра Пшенникова, в поликлинике на улице профессора Никулина уже заменены все окна, инженерные сети, установлен и запущен новый грузопассажирский лифт. Сейчас готовится документация для внутреннего ремонта.

В плановом порядке идут и работы по капитальному ремонту здания поликлинического отделения «Городская поликлиника № 2» на улице Керамзавода, сообщает сайт правительства Рязанской области.