Ремонт в рязанской школе №6 планируют закончить к Дню города

7 июля глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела детскую музыкальную школу №6, в которой сейчас ведётся ремонт.
Работы проводятся в рамках нацпроекта. Ранее по нацпроекту учреждению удалось закупить новое оборудование, учебную литературу и музыкальные инструменты.
Сейчас в здании школы отделывыают фасад, покрывают кровлю металлочерепицей, проводят замену полов и окон, монтируют отопительную систему. Так как музыкальная школа находится первом этаже жилого здания, там предусмотрена звукоизоляция.