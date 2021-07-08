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Четверг, 8 июля, 2021
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Ремонт в рязанской школе №6 планируют закончить к Дню города

7info7
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7 июля глава администрации Рязани Елена Сорокина осмотрела детскую музыкальную школу №6, в которой сейчас ведётся ремонт.

Работы проводятся в рамках нацпроекта. Ранее по нацпроекту учреждению удалось закупить новое оборудование, учебную литературу и музыкальные инструменты.

Сейчас в здании школы отделывыают фасад, покрывают кровлю металлочерепицей, проводят замену полов и окон, монтируют отопительную систему. Так как музыкальная школа находится первом этаже жилого здания, там предусмотрена звукоизоляция.

Предстоит выполнить большой объем работ, подрядчику необходимо значительно нарастить темпы. Обновленная музыкальная школа станет отличным подарком жителям ко Дню города, — сообщила мэр Рязани.

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