Четверг, 13 июля, 2023
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Ремонт тепловых сетей на улице Урицкого длится на месяц больше установленного срока

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Фото: сайт администрации

Как сообщает сайт городской мэрии, на место ремонтных работ выехал заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин.

Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы почти месяц назад – 15 июня. Отмечается, что объективных причин для переноса сроков нет. Подрядчик заверил, что к 18 июля будут завершены все работы, в том числе благоустройство. Михаил Ромодин, в свою очередь, уточнил, что все этапы ремонтных работ администрация контролирует в ежедневном режиме.

Мэрия также сообщила, что после завершения работ подрядной организации будут направлены претензии.

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