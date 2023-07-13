Ремонт тепловых сетей на улице Урицкого длится на месяц больше установленного срока

Как сообщает сайт городской мэрии, на место ремонтных работ выехал заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин.

Согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы почти месяц назад – 15 июня. Отмечается, что объективных причин для переноса сроков нет. Подрядчик заверил, что к 18 июля будут завершены все работы, в том числе благоустройство. Михаил Ромодин, в свою очередь, уточнил, что все этапы ремонтных работ администрация контролирует в ежедневном режиме.

Мэрия также сообщила, что после завершения работ подрядной организации будут направлены претензии.