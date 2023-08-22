Ремонт теплотрассы на улице Новоселов продлили на три дня

В связи с увеличением объема работ ремонт тепловых сетей на улице Новоселов в Рязани продлен на три дня.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, при монтаже теплотрассы обнаружили дополнительные дефекты, из-за чего плановое отключение горячей воды продлится до 11:00 25 августа.

Под отключение попадают дома:

ул. Тимакова, д. №№3, 5, 11, 13, 15/23;

ул. Новоселов, д. №№23к1, 25, 25к1, 27, 27к1, 28, 28к1, 28к2, 28к3, 29, 30, 30к1, 30к2, 30к3, 31, 32, 32к1, 32к2, 32к3, 33, 33к6, 33г, 33к1, 33к2, 33к3, 33к4, 34, 34а, 34к4, 34к1, 35, 35а, 35к1, 35к2, 35к3, 35к4, 36, 36к1, 36к2, 36к3, 38, 38к1, 38к2, 40, 40к1, 40к2, 40к3;

Шереметьевский проезд, д. №№ 4, 8, 12, 14, 16, 18;

Касимовское шоссе, д. №№46, 48, 48к1, 48к2, 48к3, 48к4, 48к5, 50, 50б, 52, 52к1, 52к2, 54, 54к1, 54к2, 54к3, 56, 56к1;

ул. Зубковой, д. №№21, 21к1, 21к2, 21к3, 22к1, 22к2, 22, 23, 24, 24к1, 24к2, 24к3, 25, 25к1, 25к2, 25к3.

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