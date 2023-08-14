Ремонт рязанской школы №8 отстает от графика

В школе №8 подрядчик по-прежнему отстает от графика, сообщила пресс-служба мэрии.
На объект выехал исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов.
В школе уже увеличено количество бригад, поэтому работы не останавливаются даже в выходные. Подрядная организация ускорила темп ремонта фасада. В течение ближайших двух дней в школе планируется установить сантехнику.
Кроме этого, подрядчику предложили сдавать работы по одному этажу, начиная с четвертого, и сразу расставлять мебель в кабинетах.
Отмечается, что контроль выполнения работ будет проводиться ежедневно.