Понедельник, 14 августа, 2023
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Ремонт рязанской школы №8 отстает от графика

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Фото: сайт администрации

В школе №8 подрядчик по-прежнему отстает от графика, сообщила пресс-служба мэрии.

На объект выехал исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов.

Должен строго выполняться график работ на каждый день, тогда будет виден результат,

— сказал он.

В школе уже увеличено количество бригад, поэтому работы не останавливаются даже в выходные. Подрядная организация ускорила темп ремонта фасада. В течение ближайших двух дней в школе планируется установить сантехнику.

Кроме этого, подрядчику предложили сдавать работы по одному этажу, начиная с четвертого, и сразу расставлять мебель в кабинетах.

Отмечается, что контроль выполнения работ будет проводиться ежедневно.

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