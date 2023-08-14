Ремонт рязанской школы №8 отстает от графика

В школе №8 подрядчик по-прежнему отстает от графика, сообщила пресс-служба мэрии.

На объект выехал исполняющий обязанности главы администрации Виталий Артемов.

Должен строго выполняться график работ на каждый день, тогда будет виден результат, — сказал он.

В школе уже увеличено количество бригад, поэтому работы не останавливаются даже в выходные. Подрядная организация ускорила темп ремонта фасада. В течение ближайших двух дней в школе планируется установить сантехнику.

Кроме этого, подрядчику предложили сдавать работы по одному этажу, начиная с четвертого, и сразу расставлять мебель в кабинетах.

Отмечается, что контроль выполнения работ будет проводиться ежедневно.