Понедельник, 29 сентября, 2025
5.2 C
Рязань
Транспорт и дороги

Ремонт подходов к Солотчинскому мосту через Оку начнут в октябре 2025 года

Анастасия Мериакри
Фото: ТКР

В октябре 2025 года начнётся ремонт подходов к Солотчинскому мосту. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на Дирекции дорог Рязанской области.

Специалисты рассказали о текущем состоянии моста. Напомним, что министерство транспорта Рязанской области сообщило, что мост через реку Оку на Солотчинском шоссе находится в предаварийном состоянии.

Для обеспечения безопасности на мосту введены ограничения: максимальный вес транспортных средств не должен превышать 30 тонн, а скорость движения ограничена до 40 км/ч. На одном из участков скорость снижена до 20 км/ч из-за ремонта деформационного шва.

«Сейчас мы готовимся к ремонту подходов к мосту, – сообщил замдиректора Дирекции дорог Рязанской области Юрий Калуп. – К самим работам планируем приступить в начале октября».

Параллельно продолжаются работы по восстановлению деформационного шва, который был повреждён летом. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на этом участке дороги.

Также в региональном Минтрансе сообщили, что большегрузы ускоряют разрушение Солотчинского моста через Оку.

Самые читаемые материалы

Новости России

Мальчик, погибший при ударе БПЛА в Воскресенске, не дожил до дня рождения два дня

Родители оставили маленького Ваню погостить у пожилой прабабушки. Ночью, около 03:00, раздались взрывы, дом сгорел почти полностью.
Новости России

«Просто ад»: Шарий рассказал о последствиях атаки на Киев

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар по Киеву,...
Новости России

76-летняя женщина с 6-летним внуком погибли в Мособласти во время атаки ВСУ

В нескольких домах в Воскресенске зафиксированы повреждения остекления и фасадов, нарушено уличное освещение. К счастью, больше пострадавших во время атаки беспилотников не было. 
Семья и отношения

Фото молодоженов, сыгравших свадьбу в конце сентября, показал рязанский ЗАГС

Поздравляем новобрачных с началом их семейной жизни!
Новости мира

Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России

О разрешении на удары рассказал Кит Келлог в эфире Fox News.

Последние новости

Стало известно, кому передали депутатские мандаты Игоря Мурога и Юлии Феоктистовой

В связи с назначением Игоря Мурога сенатором Российской Федерации освободилось место в Рязанской областной Думе.

На Земле началась магнитная буря

Учёные зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Это событие происходит на фоне ухудшения геомагнитной ситуации

В ночь с 29 на 30 сентября можно наблюдать полярное сияние

Нижняя граница полярного овала достигнет центральной части страны около 23:00.

В водоеме села Дубровичи была обнаружена кишечная палочка

Анализ проб воды из водоема показал превышение допустимого уровня содержания общих колиформных бактерий.

Сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО в рязанском храме продлили до 3 октября

Рязанцев просят собрать для бойцов домашнюю консервацию 2025 года. Подойдёт всё, кроме грибов.

Две улицы Рязани останутся без света 30 сентября

С 09:00 до 16:00 жители двух улиц останутся без света в связи с проведением плановых работ.

Никас Сафронов усомнился, что Киркоров готов заплатить за памятник отцу Бедросу

Художник Никас Сафронов в беседе с агентством Ura.ru усомнился, что певец...

Матери участника СВО необоснованно отказали в назначении пенсии по потере кормильца

Обращение было связано с отказом в назначении пенсии по случаю потери кормильца из-за отсутствия документального подтверждения участия сына в СВО.

Переехавший в Крым блогер-африканец раскрыл удививший его факт о России

Блогер из Конго Кадрол, переехавший в Крым, рассказал в...

В Михайлове выявили нарушения при капремонте трех многоквартирных домов

Подрядчик не выполнил свои обязательства в оговоренные сроки.

На Урале грузовик оторвал ногу водителю, залезшему под прицеп чинить колесо

Водителю МАЗа оторвал ногу проезжавший мимо грузовик на 71-м...

Воспитатель из Рязани стала лауреатом конкурса «Воспитатель года России»

В конкурсе приняли участие педагоги дошкольных образовательных организаций из 86 регионов страны.

На СВО за год погибли три брата из Бурятии

В течение одного года в зоне проведения спецоперации погибли...

Расселения аварийного дома, некачественный капремонт и другие вопросы рассмотрел Виталий Артемов в ходе личного приема

Представители ТОС «Мервино» обратились по вопросу состояния водопропускной трубы в районе Мервинского кладбища.

В «Сосновом бору» самые современные методики восстановления, диагностики и лечения — Павел Малков

В формате тематических круглых столов участники обсудили вопросы реализации федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.