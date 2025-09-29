Ремонт подходов к Солотчинскому мосту через Оку начнут в октябре 2025 года

В октябре 2025 года начнётся ремонт подходов к Солотчинскому мосту. Об этом сообщает ТКР со ссылкой на Дирекции дорог Рязанской области.

Специалисты рассказали о текущем состоянии моста. Напомним, что министерство транспорта Рязанской области сообщило, что мост через реку Оку на Солотчинском шоссе находится в предаварийном состоянии.

Для обеспечения безопасности на мосту введены ограничения: максимальный вес транспортных средств не должен превышать 30 тонн, а скорость движения ограничена до 40 км/ч. На одном из участков скорость снижена до 20 км/ч из-за ремонта деформационного шва.

«Сейчас мы готовимся к ремонту подходов к мосту, – сообщил замдиректора Дирекции дорог Рязанской области Юрий Калуп. – К самим работам планируем приступить в начале октября».

Параллельно продолжаются работы по восстановлению деформационного шва, который был повреждён летом. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на этом участке дороги.

Также в региональном Минтрансе сообщили, что большегрузы ускоряют разрушение Солотчинского моста через Оку.