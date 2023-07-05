Качество работ и соблюдение сроков оценила заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева в ходе рабочей встречи на объекте. На замену спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов манежа в декабре 2022 года выделено 22,4 млн. рублей из резервного фонда Правительства Рязанской области.

По заключенному муниципальному контракту подрядчик обязан выполнить демонтаж покрытия, вывоз мусора, частичный ремонт основания, нанести специальное резиновое покрытие высокого класса. При демонтаже были выявлены конструктивные нарушения бетонного основания легкоатлетических дорожек и виражей. Для завершения текущего ремонта (заливки бетонного основания, нового обустройства виражей) потребовалось дополнительное финансирование.

Губернатору Рязанской области Павлу Малкову было направлено обращение с просьбой об увеличении сметы ремонтных работ. В результате выделено еще 10,5 млн. рублей: 6,5 млн. рублей на подготовку основания и 4 млн. рублей на косметический ремонт стен, фойе и лестничных маршей.

В настоящее время демонтировано старое спортивное покрытие манежа и конструкции виражей из-за несоответствия их современным спортивным требованиям. Устроен армирующий слой из сварной сетки, залито бетонное основание спортивного ядра манежа и фундаментные плиты конструкций виражей. Произведена шлифовка бетонных покрытий. Стены спортивного ядра подготовлены к покраске, работы по нанесению краски начаты. После дождей выявлена протечка кровли.

«Дирекция заказчика объектов социальной сферы проведет обследование кровли и организует работы по частичному ремонту для устранения протечки», — отметила Лариса Крохалева по итогам рабочей встречи.

Ремонт манежа «Юность» ведется в плановом режиме с соблюдением графика.