Ремонт дороги по улице Зубковой пройдет при получении целевого финансирования

Ремонт дороги по улице Зубковой в Рязани пройдет при получении целевого финансирования. Об этом сообщает администрация города в комментариях к записи губернатора области Павла Малкова.

На странице главы региона «Вконтакте» жительница Рязани поинтересовалась, когда планируется осуществить ремонт дороги по улице Зубковой. По словам женщины, ремонт дороги обещали провести в 2025 году. Вчера был опубликован список улиц, на которых проведут ремонтные работы в этом году, улицы Зубковой в нем нет.

На жалобу ответила администрация Рязани. Проектная документация на капитальный ремонт дороги по улице Зубковой прошла государственную экспертизу. Планируется подать заявку на участие в конкурсном отборе Минтранса РО для получения субсидий. При получении целевого финансирования проект будет реализован.