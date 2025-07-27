Ремонт дороги на улице Октябрьской завершится до 1 октября 2025 года

В Рязани проводится ремонт дорог с опережением графика. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируется дорога по ул. Октябрьской — от пересечения с ул. Станкозаводской до пересечения с пр. Шабулина. На проведение работ выделено более 170 млн рублей. Ремонтируемый участок протяженностью 2,47 км глава администрации Рязани Виталий Артемов осмотрел во время объезда города.

Помимо ремонта проезжей части ведется замена бортового камня, восстановление тротуаров. Будут обустроены примыкания и нанесена разметка термопластиком. Работы планируется завершить до 1 октября.

Виталий Артемов поручил руководителям структурных подразделений администрации организовать работу с собственниками зданий, расположенных на ул. Октябрьской, и управляющими компаниями, чтобы привести в порядок фасады.