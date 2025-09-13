Ремонт дороги на улице Нефтезаводской в поселке Никуличи завершен

В поселке Никуличи завершились ремонтные работы на улице Нефтезаводской. Об этом сообщает администрация Рязани.

Приемка отремонтированного дорожного участка состоялась 11 сентября. В состав комиссии вошли депутаты, представители городской администрации и подрядной организации, активисты ТОС поселка Никуличи.

На отремонтированном участке дороги было уложено 380 метров асфальтового покрытия, установлено 56 метров барьерного ограждения. Проект реализован в рамках программы поддержки местных инициатив.

Обновленная дорога в Никуличи стала результатом тесного взаимодействия с местными жителями. В будущем планируется продолжить совместную работу над реализацией и контролем проектов, направленных на благоустройство.

Ранее в Рязани на 6-м Авиационном проезде прошла приемка отремонтированной дороги. Рязанцы отметили хорошее качество выполненных работ, и при осмотре дороги не было выявлено существенных недостатков.

Напомним, в Рязани скоро появятся 15 новых троллейбусов. Современных и комфортных.