Ремонт дороги на проезде Яблочкова в Рязани проведут в 2025 году

В Рязани проведут ремонт дороги на пр. Яблочкова в 2025 году. Об этом сообщает администрация города.

В комментариях в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова жители поинтересовались, когда планируют ремонт проезда Яблочкова. Также рязанцев интересует, когда установят освещение на улице.

В ответ администрация Рязани сообщила, что ремонт дороги пр. Яблочкова проведут до 1 сентября 2025 года. Что касается освещения, проект сети уже есть, необходимо целевое финансирование для его реализации. В мэрии работают над решением этого вопроса.