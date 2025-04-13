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Транспорт и дороги

Ремонт дороги на проезде Яблочкова в Рязани проведут в 2025 году

Анастасия Мериакри

В Рязани проведут ремонт дороги на пр. Яблочкова в 2025 году. Об этом сообщает администрация города.

В комментариях в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова жители поинтересовались, когда планируют ремонт проезда Яблочкова. Также рязанцев интересует, когда установят освещение на улице. 

В ответ администрация Рязани сообщила, что ремонт дороги пр. Яблочкова проведут до 1 сентября 2025 года. Что касается освещения, проект сети уже есть, необходимо целевое финансирование для его реализации. В мэрии работают над решением этого вопроса.

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