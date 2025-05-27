Ректор Рязанского агроуниверситета оценил результаты программы «ГЕРОИ62»

Ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, член Общественного совета программы «ГЕРОИ62» Александр Шемякин заявил, что проект подтвердил свою результативность и востребованность.

«Это подтверждается откликами участников. Проект «ГЕРОИ62» является значимым социальным мероприятием, направленным на поддержку военнослужащих, особенно в контексте их профессиональной переориентации после завершения службы», – отмечает он.

Александр Шемякин отметил, что качественное обучение, предоставляемое образовательными учреждениями в рамках программы, помогает ветеранам успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал в новых профессиональных сферах.

Программа «ГЕРОИ62» – это региональная кадровая инициатива, помогающая ветеранам и участникам СВО получить управленческие навыки для работы в государственных структурах. Проект способствует социальной и профессиональной интеграции военнослужащих после завершения службы.