Ректор Рязанского агроуниверситета оценил результаты программы «ГЕРОИ62»

Ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, член Общественного совета программы «ГЕРОИ62» Александр Шемякин заявил, что проект подтвердил свою результативность и востребованность.
Александр Шемякин отметил, что качественное обучение, предоставляемое образовательными учреждениями в рамках программы, помогает ветеранам успешно адаптироваться к гражданской жизни и реализовать свой потенциал в новых профессиональных сферах.
Программа «ГЕРОИ62» – это региональная кадровая инициатива, помогающая ветеранам и участникам СВО получить управленческие навыки для работы в государственных структурах. Проект способствует социальной и профессиональной интеграции военнослужащих после завершения службы.
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