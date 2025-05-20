Рекордное количество золотых медалей завоевала сборная России по тхэквондо под руководством рязанца

Юношеская сборная России по тхэквондо под руководством рязанца завоевала историческое количество золотых медалей. Об этом сообщает минспорт Рязанской области.

С 10 по 14 мая в городе Фуджейра прошло первенство мира по тхэквондо (WTF) среди юношей и девушек 12–14 лет. На соревнованиях выступила сборная России по тхэквондо под руководством рязанца Сергея Косьяненко. Россияне завоевали пять золотых, такое количество наград впервые за 30 лет удалось добиться на первенствах и чемпионатах мира, ранее рекорд был четыре золотые медали в 2014 и 2019 году.

Россия заняла первые места в общекомандном зачёте среди 93 стран и почти 900 участников. Корея завоевала три золотых медали, Иран, Узбекистан и Казахстан — по две золотых.

«Весь мир знает, что российские юноши и девушки — сильнейшие на планете!» — отметил Сергей Косьяненко.