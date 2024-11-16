Рекордное количество человек приняли участие в географическом диктанте в РГУ

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина состоялась десятая просветительская акция «Географический диктант». Проверить свои знания в области географии пришли более 450 жителей Рязанской области и гостей региона. Это стало рекордом для Рязани.
На пути к победе участникам нужно было сообразить, как называются горы на Волге, давшие название советскому автомобилю, вспомнить, в каком городе стоит памятник Буратино, какому государству принадлежит остров Ормуз. Попутно следовало выяснить, почта какого путешественника была найдена во время экспедиции геолога Николая Урванцева. Конкурсантам требовалось определить, какой город описывал Михаил Булгаков в «Записках на манжетах», какую реку изобразил художник Василий Поленов на своей картине «Золотая осень» и много другое. Вопросы сопровождались демонстрацией фотографий-подсказок.
Организатором акции в России выступает Русское географическое общество. Площадка в РГУ создана силами сотрудников кафедры географии, экологии и туризма института естественных наук при участии волонтеров — студентов Рязанского Молодёжного клуба РГО.
Результаты опубликуют на сайте Географического диктанта после 12 декабря. Чтобы узнать свой, необходимо будет ввести идентификационный номер вашего бланка.
Кроме того, 25 декабря состоится розыгрыш призов среди участников, написавших диктант в очном формате. Трое победителей получат путешествие по России, четвертый сможет отправиться в одну из экспедиций Русского географического общества.
Фото: Алина Собора