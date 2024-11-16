Рекордное количество человек приняли участие в географическом диктанте в РГУ

В Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина состоялась десятая просветительская акция «Географический диктант». Проверить свои знания в области географии пришли более 450 жителей Рязанской области и гостей региона. Это стало рекордом для Рязани.

«РГУ имени С. А. Есенина — ведущий центр географической мысли, науки и образования в регионе. Здесь ведутся глубокие исследования современного изменения климата и его последствий для природы и человека, ежегодно организуются эколого-географические экспедиции на поиски редчайших видов животных и растений для ведения Красной книги области и России, на поиски вымерших акул и морских ящеров. Параллельно развивается научная основа для организации экологического туризма к интереснейшим объектам природы региона — на городище Ижеславль и на Синие камни, в подземные каменоломни в гости к летучим мышам и на клюквенные болота Мещёры. Потому и площадка для Геодиктанта в 10-й раз подряд в РГУ крупнейшая в Рязанской области. Сегодня любовь к географии объединила людей самых разных профессий и возрастов. И эти люди в свой выходной пришли в университет…», — подчеркнул Алексей Водорезов, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма Рязанского госуниверситета.

На пути к победе участникам нужно было сообразить, как называются горы на Волге, давшие название советскому автомобилю, вспомнить, в каком городе стоит памятник Буратино, какому государству принадлежит остров Ормуз. Попутно следовало выяснить, почта какого путешественника была найдена во время экспедиции геолога Николая Урванцева. Конкурсантам требовалось определить, какой город описывал Михаил Булгаков в «Записках на манжетах», какую реку изобразил художник Василий Поленов на своей картине «Золотая осень» и много другое. Вопросы сопровождались демонстрацией фотографий-подсказок.

«Я впервые писал географический диктант и остался под впечатлением, как от организации, так и от заданий. Вопросы не только проверяют знание участников, но и содержат в себе много интересной информации, причем, что особенно важно — о нашей родной великой стране. Лично мне наиболее интересно было узнать, что известный дебют в шашках — „Городская партия“, появился в Москве», — делится впечатлениями участник акции, ученик школы № 38 Артём Мериакри.

Организатором акции в России выступает Русское географическое общество. Площадка в РГУ создана силами сотрудников кафедры географии, экологии и туризма института естественных наук при участии волонтеров — студентов Рязанского Молодёжного клуба РГО.

Результаты опубликуют на сайте Географического диктанта после 12 декабря. Чтобы узнать свой, необходимо будет ввести идентификационный номер вашего бланка.

Кроме того, 25 декабря состоится розыгрыш призов среди участников, написавших диктант в очном формате. Трое победителей получат путешествие по России, четвертый сможет отправиться в одну из экспедиций Русского географического общества.

Фото: Алина Собора