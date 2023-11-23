Рекордно низкое атмосферное давление ждёт москвичей 24 ноября

В пятницу, 24 ноября, в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление, написал в телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, атмосферное давление постоянно оказывает воздействие на человеческий организм, некоторые люди болезненно реагируют на резкие и сильные колебания.

Пятница, благодаря атлантическому циклону, именно тот день, когда москвичам стоит быть особенно внимательными. С циклоном в столицу России придут снегопады и резкие колебания атмосферного давления.

По прогнозам, к середине дня 24 ноября а. д. опустится до 716 мм рт. ст. Этот показатель на 30-32 единицы ниже нормы, кроме того, он меньше рекорда за 50 лет, зафиксированного 24 ноября 1973 года, когда барометр показал 722,3 мм рт. ст.

После давление начнёт расти, прибавив за сутки порядка 15 единиц.

Леус призывает людей внимательно следить за здоровьем, принимать предписанные врачом препараты.