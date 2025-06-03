По состоянию на 9 утра по московскому времени 3 июня, мощная магнитная буря не завершена. Об этом информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Колебания магнитного поля по-прежнему держатся вблизи отметки G3, что соответствует сильному уровню.

Буря выдыхается, но держится из последних сил

По словам экспертов, несмотря на высокие показатели, шторм, похоже, уже теряет свою былую мощь и поддерживается лишь за счет особого положения межпланетного магнитного поля, которое сейчас благоприятно для бури. Большая часть показателей солнечного ветра уже пришла в норму.

Температура плазмы, окружающей Землю, сейчас около 100 тысяч градусов, хотя на пике она взлетала до трех миллионов и даже выше.

Плотность временами падает ниже одного протона на кубический сантиметр, что считается уже низким значением.

Скорость солнечного ветра держится на уровне 600 км/с – это все еще в полтора раза выше нормы, но значительно меньше пиковых значений.

Именно поэтому есть большая надежда, что буря вот-вот закончится. Впрочем, подобные ожидания появились еще вчера во второй половине дня, но шторм до сих пор бушует.

Возможный рекорд продолжительности

На данный момент общая длительность непрерывных геомагнитных возмущений составляет внушительные 54 часа. Из них 48 часов пришлись на мощные бури (красный уровень). Не исключено, что это рекордное значение для текущего солнечного цикла.

В течение дня ожидаются дополнительные сведения о том, были ли в истории более продолжительные геомагнитные события.