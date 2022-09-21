Среда, 21 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Реконструкцию Северной окружной в Рязани показали с высоты птичьего полёта

На главнуюНовости Рязани
Фото из группы Дороги Рязанской области ВКонтакте

В социальных сетях появился фоторепортаж с высоты птичьего полёта над Северной окружной дорогой в Рязани. Публикация появилась 16 сентября в группе Дороги Рязанской области ВКонтакте.

Реконструкцию Северной окружной в Рязани показали с высоты птичьего полёта
Реконструкцию Северной окружной в Рязани показали с высоты птичьего полёта

«Без сомнения, любые дорожные работы в городе вызывают значительно больше дискомфорта для автовладельцев, нежели на региональных участках. Особенно, когда речь идет про обходы города. А уж если не просто ремонт затеяли, а целую реконструкцию…» – говорится в сообщении.

Реконструкция предполагает не только замену асфальта, но также изменение категории и параметров дороги. Процедуры выполнения требуют больше знаний и опыта из-за технической сложности, чем при ремонте. Подчёркивается, что Северную окружную дорогу в городе именно реконструируют.

На фото уже видны изменения геометрии дороги.

Реконструкцию Северной окружной в Рязани показали с высоты птичьего полёта
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7