Реконструкцию Северной окружной в Рязани показали с высоты птичьего полёта

В социальных сетях появился фоторепортаж с высоты птичьего полёта над Северной окружной дорогой в Рязани. Публикация появилась 16 сентября в группе Дороги Рязанской области ВКонтакте.
Реконструкция предполагает не только замену асфальта, но также изменение категории и параметров дороги. Процедуры выполнения требуют больше знаний и опыта из-за технической сложности, чем при ремонте. Подчёркивается, что Северную окружную дорогу в городе именно реконструируют.
На фото уже видны изменения геометрии дороги.