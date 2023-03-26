Воскресенье, 26 марта, 2023
Татьяна Проводина

Реконструкция здания на улице Каширина обойдётся в 154 млн рублей

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Здание склада на улице Каширина в Рязани, которое ранее принадлежало училищу связи, реконструируют за 154 млн рублей. Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

Трёхэтажное здание расположено по адресу Рязань, улица Каширина, дом 1. Заказчик – АО «Корпорация развития Рязанской области».

Начальная цена – 154 315 132 рубля. Подрядчику предстоит реконструировать здание, где расположится индустриальный парк. Реконструкция включает ремонт кровли и фасада, демонтаж и монтаж стен и перегородок, монтаж перемычек, замену полов, дверей и окон.

Также необходимо реконструировать сети электро- и теплоснабжения, водопровода и водоотведения, связи. Подрядчик также проведёт внутренние отделочные работы на всех этажах и в подвале, а также благоустроит территорию.

Срок завершения работ – 21 сентября 2023 года.

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