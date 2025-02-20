Реконструкция Успенского собора в Рязани завершится в следующем году

Реконструкцию Успенского собора Рязанского кремля планируют завершить в 2026 году, написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павле Малков.
Вчера Малков посетил Рязанский кремль вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.
По словам главы региона, жемчужину Кремля — Успенский собор — приводят в порядок постепенно. Строители полностью заменили кровлю, обновили фасад, электропроводку. В настоящее время реставраторы работают на иконостасе — уникальном памятнике русского резного искусства. Малков отметил, что иконостас — самый высокий в России и в мире.
Павел Малков поблагодарил Ольгу Любимову и возглавляемое ею министерство за внимание к региону.
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