Реконструкция Успенского собора в Рязани завершится в следующем году

Реконструкцию Успенского собора Рязанского кремля планируют завершить в 2026 году, написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павле Малков.

Вчера Малков посетил Рязанский кремль вместе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

По словам главы региона, жемчужину Кремля — Успенский собор — приводят в порядок постепенно. Строители полностью заменили кровлю, обновили фасад, электропроводку. В настоящее время реставраторы работают на иконостасе — уникальном памятнике русского резного искусства. Малков отметил, что иконостас — самый высокий в России и в мире.

— Планируем завершить реставрацию собора в следующем году, — написал губернатор. Реклама

Павел Малков поблагодарил Ольгу Любимову и возглавляемое ею министерство за внимание к региону.

— Будем вместе работать над тем, чтобы привести в порядок ключевые объекты культуры Рязанской области, — написал он.

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