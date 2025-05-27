Реконструкция автодорог и обновление остановок проходит в Рязанской области. Об этом сообщили на заседании правительства 27 мая.

В начале заседания губернатор поблагодарил организаторов и участников регионального фестиваля ГТО, который прошел в Рязани во второй раз.

«Фестиваль завершился ярким праздником на Лыбедском бульваре. Очень масштабно и интересно получилось, насыщенная программа – и спортивная, и культурная часть. Участвовали жители всех возрастов из всех муниципальных образований: взрослые и дети, целые семьи, трудовые коллективы, молодёжь. Ветераны СВО тоже были в первых рядах на сдачу норм ГТО, в том числе из кадровой программы «ГЕРОИ62», – сказал Павел Малков. – Дальше будем этот проект обязательно развивать. Это теперь наша новая добрая традиция. Любителей спорта и здорового образа жизни у нас заметно прибавляется. В этом году в рамках фестиваля нормативы выполнили почти 15 тыс. человек, в прошлом цифра была существенно меньше. Уверен, что это не предел. В конце года итоги подведем».

По поручению губернатора в Путятинском округе начались работы в рамках второго этапа реконструкции автодороги, которая ведет в поселок Мясной – место, связанное с жизнью и творчеством режиссера Андрея Тарковского. Глава округа Валерий Рябков сообщил о том, что в настоящее время подрядная организация проводит выравнивание профиля дороги, укладку асфальта. Работы на объекте намечено завершить к 23 июня. По качеству выполненных работ в ходе 1 этапа ремонта участка трассы нареканий нет.

Павел Малков, обращаясь ко всем главам муниципальных образований, отметил, что все построенные и отремонтированные участки автодорог должны быть на контроле, по необходимости должны устраняться недостатки в рамках гарантийных сроков. В этой работе нужно участвовать активистам общественного, депутатского контроля.

Глава Кораблинского округа Нина Объедкова сообщила о планах по обновлению остановок общественного транспорта в городе Кораблино и населенных пунктах, входящих в муниципальные маршруты. Работы запланировано провести до 1 августа текущего года.