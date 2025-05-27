Реконструкция автодорог и обновление остановок проходит в Рязанской области. Об этом сообщили на заседании правительства 27 мая.
В начале заседания губернатор поблагодарил организаторов и участников регионального фестиваля ГТО, который прошел в Рязани во второй раз.
По поручению губернатора в Путятинском округе начались работы в рамках второго этапа реконструкции автодороги, которая ведет в поселок Мясной – место, связанное с жизнью и творчеством режиссера Андрея Тарковского. Глава округа Валерий Рябков сообщил о том, что в настоящее время подрядная организация проводит выравнивание профиля дороги, укладку асфальта. Работы на объекте намечено завершить к 23 июня. По качеству выполненных работ в ходе 1 этапа ремонта участка трассы нареканий нет.
Павел Малков, обращаясь ко всем главам муниципальных образований, отметил, что все построенные и отремонтированные участки автодорог должны быть на контроле, по необходимости должны устраняться недостатки в рамках гарантийных сроков. В этой работе нужно участвовать активистам общественного, депутатского контроля.
Глава Кораблинского округа Нина Объедкова сообщила о планах по обновлению остановок общественного транспорта в городе Кораблино и населенных пунктах, входящих в муниципальные маршруты. Работы запланировано провести до 1 августа текущего года.
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