Рекламу Касимова «крутят» на экранах в Подмосковье

Реклама Касимова появилась на диджитал-поверхностях Московской области. Об этом в своём telegram-канале рассказал мэр Иван Бахилов.

Всё дело в том, что Туристский информационный центр Касимова стал призёром туристической премии и получил сертификат на миллион рублей. Их направили на размещение информации о городе на диджитал-поверхностях ГК «Мособлреклама».

Рекламу Касимова «крутят» по следующим адресам:

1. г. Химки, мкр. Путилково, Проектируемый проезд №6411, 0км 250м от МКАД справа, сторона А

2. г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 2А, сторона А

3. г. Мытищи, ул. Большая Рупасовская, ТЦ «Фрегат», точка №2, сторона А

4. Новорязанское шоссе, выезд с ул. Маршала Полубоярова, сторона А