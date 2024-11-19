Вторник, 19 ноября, 2024
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Рекламу Касимова «крутят» на экранах в Подмосковье

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Kate

Реклама Касимова появилась на диджитал-поверхностях Московской области. Об этом в своём telegram-канале рассказал мэр Иван Бахилов.

Всё дело в том, что Туристский информационный центр Касимова стал призёром туристической премии и получил сертификат на миллион рублей. Их направили на размещение информации о городе на диджитал-поверхностях ГК «Мособлреклама».

Рекламу Касимова «крутят» по следующим адресам:

1. г. Химки, мкр. Путилково, Проектируемый проезд №6411, 0км 250м от МКАД справа, сторона А
2. г. Люберцы, ул. Смирновская, д. 2А, сторона А
3. г. Мытищи, ул. Большая Рупасовская, ТЦ «Фрегат», точка №2, сторона А
4. Новорязанское шоссе, выезд с ул. Маршала Полубоярова, сторона А

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