Рейтинг: В Рязанской области менее 8% семей относятся к среднему классу

В Рязанской области менее 8% семей относятся к среднему классу.

Эксперты РИА Рейтинг распределили регионы России по численности среднего класса. Результаты исследования публикуют РИА Новости.

Рязанская область оказалась в середине списка, заняв 43-е место из 85. В нашем регионе относятся к среднему классу 7,9% семей.

В тройке лидеров оказались Ямало-Ненецкий автономный округ – 46,6%, Магаданская область — 37,1% и Чукотский автономный округ — 33,1%.

Меньше всего семей среднего класса в Чечне — 1,5%, Ингушетии — 1,6% и Кабардино-Балкарии — 2,8%.

Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. Также после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у таких домохозяйств должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Рейтинг составлен на основе статистических данных за 2021 и 2022 годы.