Рейс безопасности организовали железнодорожники для рязанских школьников

В преддверии школьных каникул железнодорожники организовали для учащихся третьих классов школы № 43 г. Рязани рейс безопасности на специальном поезде — автомотрисе.

Учащиеся отправились в познавательную поездку с вокзала Рязань-1 до станции Лесок и вернулись обратно. Во время рейса школьникам рассказали о правилах поведения на железной дороге, например, как переходить пути и вести себя на платформе в ожидании поезда. Специалисты обратили внимание детей на необходимость снимать наушники и капюшоны на объектах железнодорожного транспорта. Для закрепления полученных знаний школьникам раздали памятки с правилами безопасности и тематические сувениры.

Кроме того, ребята увидели, как работает локомотивная бригада, а после экскурсии смогли сделать фото в кресле машиниста.

В Рязанской области в 2022 году и за истекший период 2023 года несчастных случаев с несовершеннолетними на железной дороге не зарегистрировано. Во многом это стало результатом проводимой профилактической работы.

Московская железная дорога призывает родителей и педагогов постоянно проводить с детьми беседы о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре.