Регулярный чемпионат БК «Рязань» завершит домашними матчами с «Тулой»

В предстоящие выходные, 25 и 26 марта, баскетбольный клуб «Рязань» проведет заключительные матчи кругового турнира чемпионата Центрального федерального округа. В стенах спорткомплекса Дворца детского творчества (ул. Есенина, 46) «зубры» будут принимать БК «Тула». Начало игр – в 16:00 и в 12:00, вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Главные достижения тульского баскетбола связаны с БК «Арсенал», который более двадцати лет представлял регион не только на российском, но и на международном уровне. За это время ему удалось добиться немало. В сезоне 1998/1999 года «оружейники» выиграли бронзу чемпионата России, обыграв в серии до трех побед пермский «Урал Грейт», а в Кубке Корача (был третьим по престижности турниром Европы) добрались до четвертьфинала, где уступили будущему финалисту испанскому «Эстудиантесу». В 2001 году «Арсенал» занял первое место в турнире Суперлиги Б. Еще одной значимой вехой в биографии клуба стала победа в марте 2020 года в первом розыгрыше Евразийской баскетбольной лиги.

После того, как осенью 2020 года «Арсенал» не вышел на старт чемпионата России, центр баскетбола переместился в Новомосковск – местный одноименный клуб заявился в Суперлигу-2. А в прошлом году в областном центре была организована новая команда, готовая представлять регион в чемпионате ЦФО. Однако первые туры БК «Тула» пропустил, так что даже у местных специалистов появились сомнения, что новоиспеченный коллектив может и не выйти на старт. Но после некоторой заминки «горожане» все же дебютировали в турнире.

Произошло это событие 22 октября (к примеру, БК «Рязань» стартовал тремя неделями ранее), но с первым соперником тулякам откровенно не повезло. К ним в гости сразу пожаловал один из фаворитов турнира БК «Брянск», итог противостояния – 67:83, 59:78. Но уже в следующем туре пришли первые успехи: дважды был повержен липецкий «Грин Хилл». Поначалу БК «Тула» плелся в хвосте из-за меньшего количества сыгранных матчей, но, когда участники добрались до промежуточного финиша, «горожане» с пятью победами (и это после двух декабрьских выигрышей у аутсайдера чемпионата БК «Тамбов-2») оказались на предпоследнем месте.

Ситуация кардинальным образом преобразилась уже в новом году. БК «Тула» сначала дважды взял верх над белгородским «Технологом-СШОР №4», затем над БК «Тамбов-2», воронежским «ВГАС» и БК «Тверь», после чего его победная серия достигла 10 матчей. Лишь БК «ОрелГУ», с которым туляки решили было побороться за «бронзу» регулярного чемпионата, остановил их триумфальное шествие. После этого команда попала еще и под каток БК «Брянск». Однако двойной успех в прошлом туре в гостевых матчах с «Грин Хиллом» позволил ей закрепиться на четвертой позиции.

Знакомство соперников состоялось 5 ноября прошлого года в Туле. Первая игра прошла в достаточно упорной борьбе и завершилась победой БК «Рязань» – 70:54. В повторном поединке «зубры» сделали ставку на дальние броски. Четырнадцать точных попаданий из-за дуги позволили нашей команде добиться солидного преимущества более чем в тридцать очков – 76:42.

Вне игровой площадки у представителей двух соседних областей складываются вполне дружеские отношения, поэтому в истории нередко бывали случаи, когда воспитанники одного региона защищали честь другого. Из последних примеров можно привести рязанца Ивана Левичкина, проводящего нынешний чемпионат в БК «Тула» или туляка Михаила Соколова, второй сезон с успехом выступающего за рязанский клуб. Кстати, наш форвард Илья Синкевич в свое время целых четыре сезона отыграл за тульский «Арсенал».