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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Региональный Минздрав обратился к рязанцам после возгорания в больнице имени Н. А. Семашко

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Региональный Минздрав обратился к рязанцам после возгорания в больнице имени Н. А. Семашко

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Региональный Минздрав обратился к рязанцам после возгорания в больнице имени Н. А. Семашко. Пациентам и их родственникам напоминают о запрете использования в стационарах медучреждений области личных электроприборов.

Напомним, возгорание произошло в ОКБ имени Н. А. Семашко накануне. Причина связана с использованием электроприбора, который в стационар детского неврологического отделения принесла родственница маленького пациента.

Ситуация стала стрессовой и для пациентов, и для сотрудников отделения. Сейчас отделение работает в штатном режиме, — говорится в сообщении.

В Минздраве сообщили, что последствия подобных действий могут быть страшными и неоправданными. Нарушителей правил нахождения в стационарах будут привлекать к административной и уголовной ответственности.

Отметим, что при госпитализации медики напоминают пациентам о запрете на использование электроприборов. Ознакомление с правилами нахождения в больницы оформляется письменно. Кроме того, о запрете использования личных электроприборов напоминают объявления в коридорах.

Уважаемые пациенты, будьте внимательны и ответственны! Мы с вами делаем одно дело – заботимся о Вас и Вашем здоровье. Просим вас также заботиться о безопасности и здоровье окружающих Вас людей в стационаре.

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