Региональный Минздрав обратился к рязанцам после возгорания в больнице имени Н. А. Семашко. Пациентам и их родственникам напоминают о запрете использования в стационарах медучреждений области личных электроприборов.
Напомним, возгорание произошло в ОКБ имени Н. А. Семашко накануне. Причина связана с использованием электроприбора, который в стационар детского неврологического отделения принесла родственница маленького пациента.
В Минздраве сообщили, что последствия подобных действий могут быть страшными и неоправданными. Нарушителей правил нахождения в стационарах будут привлекать к административной и уголовной ответственности.
Отметим, что при госпитализации медики напоминают пациентам о запрете на использование электроприборов. Ознакомление с правилами нахождения в больницы оформляется письменно. Кроме того, о запрете использования личных электроприборов напоминают объявления в коридорах.