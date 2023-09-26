Региональный минобр прокомментировал критику главы Совета Федерации

Министерство образования Рязанской области прокомментировало слова Валентины Матвиенко о сохранении в школах региона второй смены.
Информация появилась в комментариях ведомства «ВКонтакте».
Как отметило министерство, вторая смена не противоречит нормам СанПиН. Обучение во вторую смену допустимо для всех, кроме учеников 1, 5, 9-11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Также минобр отметил, что вопрос уменьшения количества школьников, обучающихся во вторую смену, решается планомерно.