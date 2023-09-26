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Региональный минобр прокомментировал критику главы Совета Федерации

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Министерство образования Рязанской области прокомментировало слова Валентины Матвиенко о сохранении в школах региона второй смены.

Информация появилась в комментариях ведомства «ВКонтакте».

Как отметило министерство, вторая смена не противоречит нормам СанПиН. Обучение во вторую смену допустимо для всех, кроме учеников 1, 5, 9-11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В Рязанской области во вторую смену учатся только 6,6% школьников. Масштабное строительство и реконструкция школ последних лет позволили снизить количество муниципалитетов, в которых школы работают в две смены,

— написало министерство.

Также минобр отметил, что вопрос уменьшения количества школьников, обучающихся во вторую смену, решается планомерно.

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