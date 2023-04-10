Региональный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства стартует в Рязанской области 14 апреля

14 апреля во всех субъектах России, включая Рязанскую область, пройдёт первая Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом сообщает региональное минтруда.

Мероприятия нового федерального проекта будут проходить по всей стране в 2 этапа. Итоговый общероссийский этап запланирован на конец июня в очном и онлайн-формате.

В нашем регионе центральной площадкой станет медицинский университет. Также ярмарки трудоустройства состоятся:

в Центре занятости Сасовского района (ул. Советская, д. 99),

Центре опережающей профессиональной подготовки Рязанской области (г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 67 лит. А),

Агентстве развития бизнеса Рязанской области (г. Рязань, ул. Каширина 1Б, 2 подъезд, 3 этаж).

Участвовать в проекте будут свыше 50 крупнейших предприятий, среди которых – Приборный завод, «Красное знамя», «Тяжпрессмаш», Радиозавод и другие. Работодатели предложат свыше 4 тысяч вакансий.

Соискатели получат максимум сведений о каждом предприятии. На площадке можно будет пообщаться с работодателем, узнать об услугах службы занятости, принять участие в мастер-классах, получить консультации и пройти тест на профориентацию.

Ярмарка организована в рамках нацпроекта «Демография» Минтруда РФ при поддержке российского правительства.