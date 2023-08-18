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Региональные координаторы партийных проектов отчитались о работе за первое полугодие

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В этом году будут капитально отремонтированы семь сельских домов культуры.

В Рязанской области партийный проект «Культура малой Родины» реализуется по нескольким направлениям: «Местный дом культуры», «Театры детям», «Модельные библиотеки», «Обеспечение оборудованием детских школ искусств и училищ искусств», «Приобретение специализированного автотранспорта», «Региональные и муниципальные музеи».

В этом году отремонтировано 10 клубных учреждений, 49 сельских домов культуры. В п. Сотницыно Сасовского района, с. Поплевино Ряжского района и с. Кирицы Спасского района строятся новые ДК. 12 музеев закупили новые фондовое, экспозиционное, выставочное оборудование, интерактивные панели с программным обеспечением, киоски. 5 муниципальных музеев реконструированы и капитально обновлены,

– отметила региональный координатор Елена Шаповская.

Она рассказала, что будет проведена модернизация филиалов №№7 и 10 централизованной библиотечной системы города Рязани, Хиринской сельской библиотеки в Рязанской районе, Можарской сельской библиотеки в Сараевском районе. В Пителинском районе детскую модельную библиотеку создадут по сказочным мотивам с творческой лабораторией и зоной инноваций. В Скопинской районе появится «Библиотека ремесел», организованная на принципах сохранения, возрождения и развития самобытной культуры, народных промыслов. В Шиловском районе межпоселенческая библиотека имени Н.С. Гумилева станет Центром чтения «Серебряный век».

За время реализации проекта по направлению «Театры детям» было поставлено более 8 новых постановок. Закуплен транспорт для гастрольной деятельности, обновлена материально-техническая база, проведены обменные гастроли,

– добавила Елена Шаповская.

В текущем году продолжается реконструкция детской школы искусств №5 в городе Рязани, Сараевской детской школы искусств, капитальный ремонт Елатомской детской школы искусств, Кораблинской детской художественной школы имени А.В. Картынова.

По направлению «Автоклубы» приобрели специализированный транспорт в Кораблинском районе. Автоклуб легко трансформируется в концертную площадку, он оборудован световым, звуковым и видеооборудованием. Так передвижной дом культуры превращался и в кинозал, и в площадку для выступлений.

За время реализации направления было закуплено 3 специализированных автотранспорта в Михайловский и Сасовский районные Дома культуры.

В рамках направления «Региональные и муниципальные музеи» техническое оснащение обновили 17 учреждений культуры, капитально отремонтировано 9 учреждений.

Результатом работы проекта можно считать повышение качества оказываемых услуг, расширение возможностей для дополнительного образования, содействие при воспитании юного поколения,

– заключила Елена Шаповская.

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