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Кино и ТВ

Регина Тодоренко призналась, что хотела бы быть мамой девочки и уже придумала для неё имя

Алексей Самохин
Регина Тодоренко, фото: ТНТ

Гостьей шоу «УТРО.ТНТ» (16+) стала телеведущая Регина Тодоренко. С новоиспеченным отцом и ведущим утренней программы Давой ожидающая третьего ребенка телеведущая поговорила о беременности, гендер пати и прочих «мамских» радостях.

Регина Тодоренко буквально сразу дала Давиду Манукяну ценный совет о детях.

«Не останавливайтесь на одном!»  — мотивировала его телеведущая, рассказав заинтересованному в детях отцу о нюансах трёх беременностей.

Также Регина призналась, что не смогла уговорить своего мужа Влада Топалова на гендерпати. «Зачем вообще это надо!»  — задавался вопросом ее супруг. Но пол ребенка все же раскрыли публично, сделав это частью клипа на песню «Любовь». 

«Мне показалось, что эта песня очень схожа с теми событиями, которые происходят в моей жизни. Потому что всецелом миром правит любовь, хочется дарить эту любовь, во мне теплится любовь и жизнь. И я подумала, что было бы клево и очень нетривиально создать клип. Была задача сделать для себя красивый видеоальбом, который мы будем пересматривать через 10, 15, 20 лет и скажем: “Смотри, малыш, как мы тебя ждали!”. В итоге вся команда только на монтаже узнала, какого цвета будет тот самый огонек, за которым нужно следить в клипе. В итоге к какому огоньку я пришла? Снова к синему» — рассказала Регина. 

Телеведущая призналась, что быть мамой двух мальчиков — значит ходить дома в каске, налокотниках, наколенниках и быть постоянно готовой отбить какой-нибудь удар или поймать мяч. Но ее мечта — побыть мамой девочки.

«Хотелось заплетать косички, надевать розовые платьица. Я даже ходила в магазины и визуализировала. Имя дала бы красивое, например, Клавдия, как звали мою прабабушку!» — помечтала телеведущая.

Также Регина отметила, что считает невероятным везением стать партнером такого телеведущего, как Тимур Родригез. Их тандем на экране существует уже 7 лет, и сейчас на ТНТ идет новое шоу «Большой хит», в котором эта пара снова работает вместе. За такое продолжительное время Регина видела разного Родригеза.

«Я видела и его тёмные стороны, недовольство. Но Тимур — настоящий профессионал, и умеет работать со своими эмоциями, откладывать какие-то “бытовые” моменты в дальний ящик. Ведь людям неважно, что у тебя плохое настроение. Ты выходишь дарить любовь, счастье и радость», — рассказала гостья.

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