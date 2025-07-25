Регина Тодоренко приревновала Влада Топалова к гимнастке Анжелике Стубайло в шоу «Большой хит» на ТНТ

В пятницу, 25 июля, в 21:00 на ТНТ выйдет новый эпизод музыкального шоу «Большой хит» (16+). Зрителей ждет вечер, полный известных песен, неожиданных поворотов и юмора. Гостями выпуска станут актриса Анастасия Денисова, певица Асия, телеведущая и спортсменка Анжелика Стубайло, актриса дубляжа Дарья Блохина, актер Вячеслав Чепурченко, стендап-комик Иван Абрамов, певец Влад Топалов и шоумен Демис Карибидис.

По итогам первого раунда двое участников, набравших наибольшее количество баллов, станут продюсерами и выберут себе команды. Именно на этом этапе случится неожиданный момент: Анжелика Стубайло окажется рядом с Владом Топаловым — и это не понравится ведущей шоу и его супруге Регине Тодоренко.

«Я бы хотела попросить сделать рокировку, чтобы Анжелику отставили от моего мужа ещё подальше!» — попросила Регина, обратившись к съёмочной группе.

Однако сам Влад отшутился, что любит гимнастику и не собирается отдаляться от эффектной участницы.

Игроков ждут необычные испытания: им предстоит угадать песни в оперной обработке, вспомнить хиты о деньгах и определить, что слушает модный дедушка в наушниках. Команда, которая справится лучше, выйдет в финал, где и определится победитель — знаток главных музыкальных хитов.

Фото: ТНТ