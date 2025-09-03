Редкую самку ночницы Брандта (Myotis brandtii) обнаружили в Рязани

В Рязани, недалеко от нефтезавода, обнаружили редкую самку ночницы Брандта (Myotis brandtii). Об этом сообщается в группе «Помощь птицам, Рязань».

Летучая мышь, весом всего 5 граммов, попала на реабилитацию к ветеринару Марии Валучевой.

«В начале августа на реабилитации погостило пятиграммовое злое зло, которое подобрала Аня в р-не Нефтезавода и радостно вручила мне. Зло довольно неважно себя чувствовало в первое время, ну а затем начало показывать всем, где раки зимуют и всё такое подобное. Насекомыми хрустело только так и причмокивало», — пишет автор поста.

После восстановления летучую мышь выпустили в естественную среду обитания.