Редкое оптическое явление заметили в Подмосковье

В Московской области 2 января при температуре минус 19 градусов заметили довольно редкое оптическое явление — эффект гало, передаёт РИА Новости.

Эффект гало, который еще называют «три Солнца», это вторичное свечение вокруг Солнца, обычно в форме круга или дуги. Исследователи выделяют разные типы гало, но все они вызваны ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 километров.

Часто свет преломляется, окрашивается в разные цвета. Гало становится похоже на зимнюю радугу.